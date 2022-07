Uw schildersbedrijf in de buurt: Wandenplafondspuiten

Heb je al gehoord van de nieuwste manier van verven, wanden en plafonds spuiten met latex. Latex spuiten is een manier die netter, sneller en goedkoper is dan het gewoon laten verven van wanden en plafonds.

En wist je dat het nu ook kan bij jouw schildersbedrijf in de buurt?

Wat is wanden en plafond spuiten?

WandenPlafondSpuiten.nl is uw vakbedrijf voor airless latex spuiten van muren en plafonds, spackspuiten, stucen en schilderwerk tegen een voordelige prijs. Wij realiseren al 25 jaar iedere wand- en plafondafwerking die u wenst. In dit artikel lees je meer over de voordelen van Wand en plafond spuiten!

Wanden en plafond spuiten

De nieuwste trend op het gebied van verven is het laten spuiten van wanden en plafonds met latex. Het grootste verschil tussen gewoon verven en deze methode is dat de verf gespoten word in plaats van gerold met een roller. Deze methode zorgt ervoor dat je een streeploos resultaat krijgt, bovendien gaat het sneller en is het voordeliger.

We zetten de voordelen van latex verven even op een rijtje:

• Verf spuiten met latex muurverf gaat sneller dan latex rollen

• Verf spuiten geeft een meer egaal en streepvrij resultaat

• Het is goedkoper om verf te spuiten dan de traditionele methode te gebruiken

Spuiten van latex is goedkoper

Het spuiten van latex is over het algemeen goedkoper dan het rollen van latex. Het klaarmaken van een kamer om te spuiten duurt wel iets langer dan bij het rollen van latex omdat vanwege de nevel werkelijk alles afgedekt moet worden. Maar als het spuiten eenmaal begint, is het vrij snel gedaan. Hierdoor gaan de kosten uiteraard omlaag.

Een andere reden dat het goedkoper is het efficiënte gebruik van verf. Bij latex spuiten gebruik je gemiddeld minder verf dan latex rollen.

Let op! Wil je verschillende kleuren in een ruimte aanbrengen, bijvoorbeeld een wit plafond en groene muren, dan ben je meer tijd en dus meer geld kwijt. Je moet namelijk na de eerste kleur die volledig afplakken om de andere kleur te kunnen aanbrengen.

Latex spuiten van wanden en plafonds is sneller

Zoals eerder gezegd is latex spuiten veel sneller op het moment dat je eenmaal begint met spuiten. Zowel bij latex rollen als bij latex spuiten moet je dingen afplakken, maar bij latex spuiten moet je dit vanwege de nevel net iets beter doen. Ondanks dat is het toch sneller om latex te spuiten op wanden en plafonds.

Het verschil tussen het rollen van latex of spuiten van latex van een huis komt vaak neer op een paar dagen. Latex spuiten is in dit geval de optie die het snelste uit te voeren is.

Latex spuiten zorgt voor een egaler resultaat

Bij latex rollen van wanden en plafonds is er een grotere kans op strepen op banen. Doordat je bij latex spuiten te maken hebt met een nevel die heel fijn verspreid wordt over een wand of plafond heb je hier minder mee te maken. Je krijgt dus een mooi egaal resultaat.

Zie jij ook de voordelen neem dan snel contact op met uw schildersbedrijf in de buurt: Wandenplafondspuiten en vraag vrijblijvend advies aan.