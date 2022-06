Molenlanden wil ondernemers weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden, de politie en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) hebben onlangs met ondernemers in Nieuw-Lekkerland gesproken om de weerbaarheid ten aanzien van ondermijnende criminaliteit te vergroten. Dit is als criminelen misbruik maken van legale bedrijven om hun illegale praktijken mogelijk te maken.

Ondernemers hebben een belangrijke rol in de aanpak tegen ondermijnende criminele activiteiten. Zij zijn samen met inwoners de oren en ogen van de gemeenschap. Burgemeester Segers: “Ondermijnende criminaliteit kan eerlijke ondernemers benadelen en financiële schade toebrengen. Molenlanden wil deze ondernemers beschermen en ondersteunen en doet daarom deze bewustwordingsacties om hen weerbaarder te maken. De bezochte bedrijven toonden goed ondernemerschap.”

Bij het opsporen van criminaliteit zijn meldingen heel belangrijk. De signalen waar men op kan letten zijn bijvoorbeeld: onduidelijkheid over wie een woning bewoont, onbekenden die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan. Dit kan allemaal wijzen op ondermijnende criminaliteit. Vermoedens kan men melden bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Door deze ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kan er strafrechtelijk worden vervolgd en kunnen er bijvoorbeeld ook panden worden gesloten. Zo maken we wijken en bedrijventerreinen weer veiliger.