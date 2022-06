Saamhorigheid bij jubilerende ouderensoos Giessenburg

GIESSENBURG • Vriendschappen sluiten en onderhouden, lief en leed delen en elkaar bijstaan; dat doen leden van de ouderensoos in Giessenburg al dertig jaar. Ze vieren hun jubileum op woensdag 29 juni met een buffet in De Til.

Elke woensdagmiddag komen de leden bij elkaar in De Til om er te kaarten, bloemschikken, handwerken en vooral van elkaars gezelschap te genieten. Bestuurslid Ria de Groot: “Er is veel saamhorigheid.” Voorzitter Els Kloek: “De sfeer is heel leuk. We hopen dat meer mensen zich aanmelden. Vanaf 55 jaar ben je welkom. Momenteel hebben we 89 leden.” Ria: “Ongeveer zestig leden bezoeken de middagen trouw.”

Klaverjasgroep

Liefhebbers van kaartspellen komen elke week bij elkaar, de knutselgroep eens in de twee weken. Els: “Er zijn een klaverjasgroep, een groep dames die jokeren en een groep die knutselt, handwerkt, bloemen schikt en weleens Bingo speelt.”

Oudste lid

Jan Tamming is het oudste lid. “Hij is 96 en al vanaf het begin lid”, vertelt Els. “Hij was penningmeester in het eerste bestuur en hij is er nog altijd elke week. Tijdens de jubileumviering zullen we hem fêteren, net als twee andere jubilarissen en een gastheer en –vrouw die hun taken neerleggen.”

Jaarlijks reisje

Door corona beleefde de soos een lastige tijd. Els: “Er is een beetje de klad in gekomen. In mei mochten we voor het eerst weer bij elkaar komen, toen konden we ons jaarlijkse reisje niet meer organiseren.” Ria: “We hopen volgend jaar weer een reisje te maken.”

Nieuw seizoen

De jubileumviering is meteen de afsluiting van het seizoen. Op 17 augustus komen de kaartgroepen bijeen voor het nieuwe seizoen, de knutselgroep start op 31 augustus. Els en Ria kijken er alweer naar uit. “Er is nog nooit iemand geweest die het lidmaatschap opzegde”, zegt Ria. “Mensen komen overigens ook uit omliggende dorpen, niet alleen uit Giessenburg.” Els: “Iemand die niet kan rijden wordt opgehaald.”