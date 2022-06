Molenlanden houdt 6,7 miljoen euro over en wil reserves aanvullen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft in het afgelopen jaar een positief resultaat geboekt van 6.759.844 euro. Dit is te danken aan een aantal grote incidentele meevallers en een terughoudend uitgavenpatroon.

Zo konden opbrengsten soms pas later worden verwerkt, zoals grondexploitaties, waardoor er een overschot is. En worden uitgaven soms pas later gedaan dan voorzien.

Positie versterken

De gemeenteraad mag beslissen wat er gaat gebeuren met het geld, maar het college van B&W adviseert om de financiële positie van de gemeente te versterken door de algemene reserve aan te vullen.

Wethouder Bram Visser: “Het stemt ons positief om de gemeenteraad voor hun besluitvorming dit nieuws te kunnen brengen over ons Molenlandse huishoudboekje. Het meerjarenperspectief ziet er goed uit. We stellen de raad wel voor om op de portemonnee te blijven letten en extra geld toe te voegen aan de algemene reserve.”

Ook dit jaar gaat het financieel goed met Molenlanden. Een tussentijds overzicht van 2022 laat ook een positief resultaat zien van 438.818 euro.

Goede vooruitzichten

Het college van burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad een gezonde en sluitende toekomstperspectief bieden voor 2023. De zogenaamde meerjarenraming heeft voor 2023 een overschot van 1.067.000 euro. Molenlanden kan rekenen op een flink hogere bijdrage vanuit het gemeentefonds. De gemeente profiteert mee van de hogere uitgaven van de rijksoverheid, waardoor de uitkering voor gemeente meestijgt. Voor een deel is dat geld specifiek bestemd, zoals voor het klimaatakkoord en de energietoelage voor lage inkomens.

De kadernota is in dit verkiezingsjaar een opmaat naar de begroting, waarin de plannen uit het coalitieakkoord een plek krijgen. In de kadernota zijn flinke kostenstijgingen van gemeenschappelijke regelingen te zien. Naast een forse stijging van de kosten voor jeugdhulp, stijgen ook de kosten voor partijen als Avres en de Veiligheidsregio. Ook wordt meer geld uitgegeven aan personeel en extra ICT.

Lasten niet hoger dan inflatie

Wethouder Visser: “Ik ben blij dat we financieel goed op koers liggen. Ook het meerjarenperspectief is positief. Een goed uitgangspunt om de begroting voor de komende jaren op te stellen en verder te bouwen op ingezette ontwikkelingen van Molenlanden. In de begroting die in november door de raad wordt vastgesteld laten we de plannen uit het coalitieakkoord doorklinken. Waarbij de lastenverzwaringen voor inwoners en ondernemers in principe niet hoger zijn dan de inflatie die momenteel overigens al zeer hoog is. Daar zullen we bij de begroting een evenwichtig antwoord op moeten vinden.”

“We adviseren onze raad nu we een mooi meerjarenperspectief hebben om de algemene reserve aan te vullen en scherp te blijven op minder noodzakelijke uitgaven die onze exploitatie kunnen verlichten. Zo zorgen we voor een gezonde financiële basis. De algemene reserve hebben we in de afgelopen jaren meermaals aangesproken. En we verwachten dat we de reserve ook in de toekomst weer hard nodig hebben.”

De jaarrekening, zomer- en kadernota worden op 30 juni in de gezamenlijke commissievergadering en op 7 juli in de Besluitvormende Raad behandeld door de gemeenteraad van Molenlanden.