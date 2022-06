StoryTrail Theaterwandeling door Gorinchem

GORINCHEM • In het historische centrum van Gorinchem wordt op zondag 3 juli de StoryTrail stadswandeling gehouden.

Acteur Hubertus van Theatergezelschap Stadsavonturen neemt bezoekers mee op een tocht vol historische stadsverhalen, waarmee deelnemers de geschiedenis van Gorinchem kunnen beleven.

De StoryTrail is geen gewone stadswandeling. Jaartallen of architectonische wetenswaardigheden zullen de deelnemers van Hubertus niet veel te horen krijgen. Meeslepende sagen en legenden des te meer! “Je bent de eerste straathoek nog niet om en je zit al midden in een spannend verhaal”, beloven de organisatoren.

Hubertus neemt de deelnemers eeuwen mee terug in de tijd. Ze maken kennis met sluwe booswichten en dappere jonkvrouwen. “Je ervaart hoe Gorinchem zich te weer stelt tegen de Zonnekoning. Je komt middenin een historisch liefdesdrama terecht. En je ontdekt hoe Gorinchem de Mooiste Vestingstad van Nederland kon worden.”

De deelnemers wandelen op deze wijze dwars door de rijke stadshistorie. De wandeling met spannende verhalen duurt anderhalf uur lang en staat bo van avontuur, vaart en humor.

De StoryTrail stadswandeling Gorinchem begint op zondag 3 juli 2022 om 11:00 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan via: www.StoryTrail.nl/stadswandeling/gorinchem. Reserveer nu met kortingscode STORYTRAIL-7337KRT en betaal 15,50 euro per persoon (kind: 9,79 euro).