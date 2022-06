Feest ‘Oud-Alblas in actie voor KWF’ op 10 en 11 juni

OUD-ALBLAS • Het uitgestelde evenement ‘Oud-Alblas in actie voor KWF Kankerbestrijding’ gaat plaatsvinden op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni. Er zijn twee muziekavonden en een zomerbarbecue met muzikale omlijsting.

Eigenlijk zou het feest gehouden worden in december, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege corona.

‘Oud-Alblas in actie voor KWF Kankerbestrijding’ is een muziekfeest om geld voor KWF op te halen én om de zeventigste verjaardag van Hans den Ouden uit Oud-Alblas te vieren. De wijd en zijd bekende muziekmarathons waaraan zijn naam was verbonden, brachten de afgelopen twintig jaar honderdduizenden euro’s op.

Met ‘Oud-Alblas in actie’ wordt daaraan een eenmalig en kleinschalig vervolg gegeven. “We zijn met de Hans den Ouden marathons gestopt omdat een aantal bestuursleden te oud werden en wilden stoppen”, vertelt Corine de Graaf. Samen met Erik van Stenis en Hans den Ouden organiseert ze het muziekfeest van 10 en 11 juni.

Vlak nadat die moeilijke beslissing over het stoppen van de marathons genomen werd, kreeg Hans kanker. Gelukkig is hij genezen, mede dankzij een goede medische behandeling. Afgelopen winter mocht hij zijn zeventigste verjaardag vieren.

Corine: “Uit dankbaarheid en om het leven te vieren, wilden we nog één keer een groot feest organiseren, met uiteraard weer KWF als goed doel. Want omdat er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd kon worden in de behandeling en genezing van kanker, heeft Hans de ziekte kunnen overwinnen.”

Het feest gaat plaatsvinden in de grote loods van Arnold Tuytel aan de Heiweg 3 in Oud-Alblas. Beide avonden kunnen er 1000 bezoekers komen. De 600 kaarten die in december al verkocht waren voor het feest dat toen afgeblazen moest worden, blijven geldig. “We hebben nu nog een aantal kaarten die nu in de verkoop gaan. Ze kosten 25 euro per persoon. De barbecue op zaterdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur kost 15 euro per volwassene en 7,50 euro voor kinderen tot en met twaalf jaar.

Op vrijdag 10 juni is er muziek van DJ/entertainer Marco Verriet, Ancora, Jannes en Jan Biggel. Op zaterdagavond treden DJ/entertainer Robert Pouwels, Lytse Hille, John de Bever en Marco de Hollander op. Voor meer informatie of kaartverkoop kan gebeld worden met Hans den Ouden via 06-23457337. Mailen kan naar oudalblasinactievoorkwf@gmail.com.

Het storten van een bijdrage voor het goede doel kan via rekeningnummer NL05 RBRB 8834 9217 39.