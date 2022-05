Open dag wijngaarden Domein Oosteind en Freek Wijnen

REGIO • Zaterdag 4 juni zijn de wijngaarden Domein Oosteind in Goudriaan en Freek Wijnen in Hoogblokland geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Deze dag zijn de gebottelde wijnen van 2021 te proeven. Ook is er de mogelijkheid om de wijngaard en wijnmakerij te bezichtigen met deskundig uitleg over het wijn maken. Domein Oosteind is gevestigd aan de Zuidzijde 85a in Goudriaan en Freek Wijnen zit aan de Bazeldijk 67 in Hoogblokland.