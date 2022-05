Koninklijke onderscheiding voor wethouder Arco Bikker

MOLENLANDEN • Wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden heeft op woensdagavond 18 mei een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Burgemeester Theo Segers reikte het lintje uit tijdens een bijzondere raadsvergadering. Deze raadsvergadering werd gehouden vanwege de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Wethouder Bikker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arco Bikker is werkzaam als wethouder van de gemeente Molenlanden, maar zijn politieke loopbaan gaat verder terug. Van 16 maart 2006 tot 14 mei 2012 was hij raadslid van de voormalige gemeente Liesveld. Van 1 januari 2013 tot 2 januari 2019 was hij raadslid van de voormalige gemeente Molenwaard. Arco Bikker is sinds 30 maart 2022 raadslid van de gemeente Molenlanden tot 19 mei 2022. Hij is voor zijn jarenlange werkzaamheden als raadslid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.