Open dag bij kinderboerderij in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op zaterdag 21 mei wordt er tussen 10.30 en 12.00 uur een open dag gehouden bij de kinderboerderij bij de Vijverhof in Nieuwpoort.

Deze boerderij wordt al enkele tientallen jaren gerund en onderhouden door een kleine groep vrijwilligers. Zij voeren, maken schoon, klussen en doen de dierenverzorging. De hoofdsponsor is Lek en Waard Wonen.

Recentelijk is het sterk verouderde gebouwtje eigenhandig afgebroken en met wat professionele hulp weer opgebouwd. De dieren verhuisden voor een aantal weken naar een weitje een paar honderd meter verderop. Wegens gebrek aan een veewagen werden de dieren achterin een bestelauto vervoerd: geiten, schapen, kippen en een haan.

Vorige week zijn zij weer terug verhuisd. Net op tijd, want binnen de kortste keren werden er in de nieuwe schuur twee drielingen geboren. De geitendames hadden blijkbaar gewacht op hun nieuwe onderkomen. De geboortes volgen elkaar in rap tempo op.

De boerderij blijkt een grote sociale functie te hebben, met name ook voor de senioren van de Vijverhof. Er werd volop meegedacht en aangemoedigd tijdens de verbouwing. En nu de dieren weer terug zijn, vertellen de mensen dagelijks aan de vrijwilligers hoezeer zij het leven in het dierenweitje gemist hebben. Tijdens de geboorte van één van de drielingen maakte moeder geit zoveel herrie, dat er een heuse oploop ontstond bij het hek. “Gaat het allemaal wel goed?”, wilde men bezorgd weten. Gelukkig kon dat bevestigd worden.

Op zaterdag 21 mei is er tussen 10.30 en 12.00 uur een Open Boerderij. Iedereen is welkom om onder het genot van een drankje met wat lekkers, de schuur van binnen- en de dieren van dichtbij te komen bekijken.