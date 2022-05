‘Na 77 jaar een plaats om te herdenken’

goudriaan • Op de begraafplaats in Goudriaan knielde hij op 4 mei neer bij de plaquette. Een zeer emotioneel moment voor hem, zijn familie en iedereen die bij de Dodenherdenking aanwezig was.

Zijn vader Henri Dierckx kwam op 12 mei 1945, enkele dagen na de bevrijding, op tragische wijze om het leven bij een ongeval in Goudriaan.

“Hij zou onder een rupsvoertuig terecht zijn gekomen”, vertelt Lia Beijer, lid van de plaatselijke 4- en 5-mei commissie. Zij heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het ongeval, want het was lange tijd onduidelijk wie de ‘onbekende soldaat van Goudriaan’ precies was.

Oproep

Ze wist eigenlijk alleen dat hij op 15 augustus 1917 in Schaarbeek geboren was, vlakbij Brussel. Daarom plaatste ze een oproep op een Facebookpagina over de historie van Schaarbeek.



De oproep viel de in Schaarbeek woonachtige Vlaamse VRT-journalist Jan Vleugels op, alleen al omdat de oproep in het Nederlands was, terwijl iedereen in Schaarbeek Frans spreekt.

Hij hielp Lia bij de zoektocht naar de familie van Henri Dierckx. In het militair archief in Brussel zag hij dat Henri twee zoons had, die tijdens zijn overlijden op 12 mei 1945 acht maanden en twee jaar oud waren.

Via social media kwam Lia in contact met de nu 79-jarige René Dierckx, de oudste zoon van Henri. Hij woont sinds zijn pensioen in Zuid-Frankrijk. Zijn jongere broer Jean-Pierre was in de jaren negentig van de vorige eeuw overleden bij een bedrijfsongeval.

René was op 4 mei samen met zijn vrouw, twee kinderen en hun partners naar Goudriaan gekomen om voor het eerst na het overlijden van zijn vader hem ‘echt’ te herdenken in het dorp waar hij is overleden.

Verhinderd

Helaas kon Jan Vleugels uit België niet bij de plechtigheid aanwezig zijn. Hij had graag willen komen, maar was verhinderd. Als journalist van VRT heeft hij een belangrijke coördinerende taak om journalisten aan te sturen die verslag doen van de oorlog in Oekraïne. “Begrijpelijk, maar heel jammer, want hij heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij het vinden van René en zijn familie. En heel cynisch eigenlijk dat hij nu vanwege een oorlog niet onze Dodenherdenking kon zijn.”

Op de begraafplaats knielde René Dierckx tijdens de Dodenherdenking neer bij de plaquette van zijn vader Henri. Hij plaatste daar ook een herinneringsbordje van de brigade waar zijn vader in diende. Dat bordje had zijn moeder na het overlijden ontvangen van het Belgisch leger.

Lia: “Het was heel emotioneel. Hij vertelde dat hij onder de indruk was hoe we de slachtoffers van oorlogsgeweld met elkaar herdenken. In Frankrijk en België doen ze dat niet op die manier.”

“In Frankrijk, waar hij nu woont, hebben ze op 11 november Remembrance Day. Op die dag gaan nabestaanden naar de graven van hun overleden familieleden, maar wordt er niets met elkaar gedaan. Ze waren ook verbaasd en vonden het mooi dat er zoveel kinderen betrokken waren bij Dodenherdenking. Hun inbreng was dan ook prachtig, met de gedichten die voorgelezen werden. Daaruit bleek dat de oorlog in Oekraïne hen enorm bezighoudt. Dat kwam telkens terug in de gedichten.”

Na de plechtigheid nam René nog ruim de tijd om met belangstellende dorpsgenoten na te praten en vragen te beantwoorden. “Het voelde heel vertrouwd hoe we met elkaar omgingen”, vertelt Lia tot besluit. “Het was net alsof we familie waren van elkaar, verbonden met elkaar. We hebben dan ook veel contact met elkaar gehad in de afgelopen jaren, maar dat was vooral via de mail. René wil volgend jaar graag opnieuw naar Goudriaan komen om de Dodenherdenking bij te wonen.”

Na 77 jaar heeft René Dierckx uit Frankrijk eindelijk een plaats waar hij zijn overleden vader kan herdenken.