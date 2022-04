SGP stelt verdwenen spraakfunctie pinautomaat Molenaarsgraaf aan de kaak

MOLENAARSGRAAF • De fractie van de SGP in Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de verdwenen spraakfunctie van de pinautomaat in Molenaarsgraaf, waardoor slechtzienden niet meer zelfstandig geld kunnen pinnen.

Net voordat de geldautomaat in het winkelcentrum overging naar geldmaat is de inbelfunctie gesloopt en is het voor mensen met een visuele beperking niet meer mogelijk om te pinnen. “Nu is er gebeld met de Rabo en Geldmaat”, meldt de SGP. “Beide partijen wijzen naar elkaar en niemand neemt de verantwoordelijkheid op om het knelpunt op te lossen voor mensen met een visuele beperking.”

De SGP wil weten of de gemeente Molenlanden een rol kan spelen bij het oplossen van dit knelpunt en of er al stappen ondernomen zijn om dit te doen.

Verder vraagt de SGP zich of hoe dit probleem zich verhoudt met de inclusieagenda van de gemeente Molenlanden. “En is deze ook bekend bij Geldmaat en de Rabobank?”, vraagt de SGP.

Verder wil de partij weten of er nog meer van zulke gevallen in de gemeente Molenlanden zijn waar de spraakfunctie in het geldautomaat is verdwenen en mensen met een visuele beperking geen mogelijkheid meer hebben om zelfstandig te pinnen.

En: “Zijn er in de gemeente Molenlanden nog wel geldautomaten met een spraakfunctie die gebruikt kunnen worden mensen met een visuele beperking?”

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft enkele weken de tijd om te antwoorden op politieke vragen, maar doet dat meestal binnen enkele dagen.