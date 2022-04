SVVBA start nieuw seizoen en blijft werken aan bewustwording

ALBLASSERWAARD • Na de rustige periode van de winter en het vroege voorjaar, start ook de pleziervaart op de binnenwateren van de Alblasserwaard weer. De Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas, opgericht in 2021, wil ook nu weer de bewustwording bevorderen van iedereen die met een vaartuig op de Graafstroom, de Alblas, het Nieuwe Waterschap en het Achterwaterschap vaart.

Naar schatting liggen er langs deze vaarwegen meer dan 500 gemotoriseerde vaartuigen. De maximum snelheid is in de meeste van deze wateren 6 km per uur.

Spandoeken

Vorig jaar heeft de SVVBA door een bijdrage van Waterschap Rivierenland en een sponsoring van ESBI in Bleskensgraaf een aantal spandoeken aangeschaft. Deze worden ook nu weer door een aantal van de sympathisanten van de stichting langs de vaarwegen geplaatst.

Teksten als “Denk om onze oevers”, “Spaar nesten van watervogels” en “Denk om zwemmers”, bevorderen de bewustwording. Wie een spandoek wil plaatsen kan dit kenbaar maken via telefoonnummer 06-28368398.

Handhaving

In september 2021 en in maart van dit jaar is er overleg geweest met de gemeente Molenlanden, met de gemeente Alblasserdam, met de wijkagent Oud-Alblas en met Waterschap Rivierenland. Het waterschap heeft beloofd dit jaar frequenter te varen op de binnenwateren met boa’s. Ook hebben ze een fotobestand in ontwerp van alle vaartuigen die aan de binnenwateren liggen met daarbij een matchprogramma, zodat overtreders van de maximumsnelheid gemakkelijk te herkennen zijn.

In deze vergaderingen is ook duidelijk naar voren gekomen dat het zwaartepunt van alle meldingen van onverantwoord varen ligt op de Groep in Oud-Alblas en op het gebied rond de Kortlandse brug in Alblasserdam. Het zijn hier hoofdzakelijk de kleine rubber bootjes die de overlast veroorzaken.

Veel ouders van kinderen die hierin varen, weten kennelijk niet dat de minimum leeftijd voor het besturen van een gemotoriseerd vaartuig 12 jaar is, en dat indien een rubberbootje sneller dan 20 km per uur kan (en dit zijn vrijwel de meeste), er een zescijferig registratienummer op de boot moet zijn aangebracht, de bestuurder een vaarbewijs moet hebben en in dat geval de minimumleeftijd van de bestuurder achttien jaar is.

Ook de wijkagent van Molenlanden heeft toegezegd zich in voorkomende gevallen zich in te willen zetten.

Sympathisanten

De stichting heeft tot nu toe een 40-tal sympathisanten. Een aantal van hen maakt frequent melding van onverantwoord varen. De bedoeling is dat dit direct bij Waterschap Rivierenland gebeurt. Nieuwe sympathisanten zijn van harte welkom en de stichting is ook nog op zoek naar bestuursleden uit Alblasserdam en Bleskensgraaf. Aanmelding kan via eerder genoemd telefoonnummer.

Website

Door een bijdrage van de gemeente Alblasserdam is de stichting in staat in de loop van dit jaar een eigen website te ontwikkelen. Deze zal worden vormgegeven door WipeSoft uit Tricht. Onderdeel van de website zal een meldingsportaal zijn waar sympathisanten meldingen kunnen doen en die dan gebundeld aan het Waterschap kunnen worden doorgegeven. Ook zal er een algemeen gedeelte komen waarop voorlichting voor verantwoord varen wordt gegeven.

Vaarwaard

De stichting heeft ook deelgenomen aan een workshop van Vaarwaard, een organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie Zuid Holland, Waterschap Rivierenland en een aantal instanties en personen uit de Alblasserwaard. Vaarwaard beoogt ons mooie gebied een bredere bekendheid te geven voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de specifieke aspecten van het gebied.