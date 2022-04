Prijsvraag: ‘Raad het Huis3-eindbedrag’ in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Huis3, de actie in Hardinxveld-Giessendam voor KWF, organiseert een prijsvraag om het eindbedrag te raden.

Huis3 begon in maart 2021 met een streefbedrag van € 50.000,--. In september 2021 werd het streefbedrag bijgesteld naar € 100.000,--. Onder het motto 3 x scheepsrecht heeft Huis3 op 5-4-2022 voor de derde keer het streefbedrag vastgesteld, ditmaal op € 133.333,33.

Huis3 heeft als geen ander ervaren hoe moeilijk het is om in te schatten wat deze actie uiteindelijk gaat opleveren. Vandaar de actie ‘Raad het Huis3-eindbedrag’.

Iedereen wordt uitgedaagd om het eindbedrag te raden, wat op 1 juli 19:00 uur (met de afsluiting van de Huis3-actie-week) wordt overhandigd aan het KWF. Het raden kost in de maand april € 0,50. Wil je in de maand mei een gokje wil wagen, betaalt € 1,--. In de maand juni wordt de inzet verhoogd naar € 1,50.

Degene die het eindbedrag het dichtst heeft benaderd, wint een heerlijke taart. Ook voor de nummers twee en drie is een (kleinere) taart beschikbaar.