Oranjeversnaperingen bij TC Meerkerk

MEERKERK • Tennisclub Meerkerk zorgt voor een smakelijke Koningsdag. In samenwerking met ’t Stoepje Bakkerij Hijkoop verkoopt de tennisvereniging op dinsdag 26 april heerlijke oranjetompoucen, oranjesoezen en oranje roomboter cakejes. De oranje tompoucen en oranjesoezen kosten €6,50 per doosje van 4 stuks en de oranje roomboter cakejes kosten €5,00 per doosje van 4 stuks.

Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot en met woensdag 20 april. Dit kan via oranje@tcm-meerkerk.nl, via het bestelformulier of via whatsApp: 06-29273473. De bestellingen kunnen op dinsdag 26 april vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur opgehaald en betaald worden in de kantine van de club aan de Rijskadeveld 17 in Meerkerk, of in overleg worden ze thuisbezorgd.

Dit jaar bezorgen we ook bij bedrijven, een lekkere traktatie voor personeel of klant. Bij bedrijven worden de oranjeversnaperingen op dinsdag 26 april vanaf 09.00 uur bezorgd.