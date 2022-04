Herontdek Gouda

Gouda, de kaasstad bij uitstek, is een kleine stad met veel geschiedenis en charme. De oude binnenstad staat vol met historische monumenten en gebouwen, zoals het stadhuis en de Sint-Janskerk.

Gouda is ook beroemd om de productie van kaarsen, Goudse pijpen en de heerlijke stroopwafels.

De stad van de kaas

Gouda is wereldberoemd om zijn kaas, de beroemde Goudse kaas , die wordt geproduceerd op boerderijen rond de stad. Toeristen, aangetrokken door de kaas, staan vaak versteld van de Goudse charme. Aangezien Gouda in de Middeleeuwen een zeer belangrijke stad was, zijn er vele monumenten en gebouwen uit het roemrijke verleden bewaard gebleven.

Bezienswaardigheden in Gouda

Naast de beroemde Goudse kaasmarkt heeft de stad veel interessante historische monumenten en gebouwen, grachten om op te varen en een van de grootste kerken van het land. Hier zijn enkele van de mooiste en interessantste bezienswaardigheden in Gouda.

De Markt: De Markt is het epicentrum van de stad en de plaats waar elke zomer de beroemde kaasmarkt wordt gehouden die zo veel mensen trekt. Op de Markt zijn allerlei winkels en restaurants te vinden, maar ook de wekelijkse Goudse markt en gebouwen van grote historische en architectonische waarde, zoals het stadhuis en De Waag.

Stadhuis van Gouda: het Oude Stadhuys of stadhuis van Gouda is een monumentaal gebouw in gotische stijl en een van de oudste van Nederland. Het Oude Stadhuys is opengesteld voor publiek, maar kan slechts bij zeldzame gelegenheden worden bezocht.

De Goudse Waag: Het historische gebouw De Waag, een kaas weegplaats, werd in 1668 gebouwd door de architect Pieter Post. Vandaag de dag herbergt het een winkeltje en een museum gewijd aan kaas en vakmanschap.

De Sint-Janskerk: met een lengte van 123 meter is de Sint-Janskerk het langste religieuze gebouw van Nederland.

Het Museum Gouda: in het voormalige Catharina Gasthuis aan Achter de Kerk is het Museum Gouda gevestigd, waar de geschiedenis van de stad wordt verteld, maar ook streekproducten zoals Goudse pijpen en Gouds aardewerk te bewonderen zijn. De toegang tot de museumtuin wordt gevormd door de monumentale Lazaruspoort, waarin een reliëf van de beeldhouwer Gregorius Cool is aangebracht.

Winkelen in Gouda

In het centrum van Gouda vind je vele winkels waar je heerlijk kunt winkelen. De belangrijkste winkelstraten zijn de Kleiweg, Hoogstraat en de Lange Groenendaal. De winkels die gespecialiseerd zijn in kaas en stroopwafels, de twee specialiteiten van de stad, zijn bijzonder populair.