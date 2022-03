Raad Vijfheerenlanden neemt afscheid van vertrekkers op bij vlagen emotionele avond

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad heeft gisteravond afscheid genomen van 14 leden die de komende periode om diverse redenen niet terugkeren in de raad. Op een avond die bij vlagen emotioneel te noemen was, werden de vertrekkende raadsleden in het zonnetje gezet door de burgemeester, hun fractievoorzitter en spraken zij zelf een dankwoord.

Burgemeester Sjors Fröhlich opende de avond door te zeggen dat het afscheid van de 14 leden hem niet niet onberoerd liet: “Dit doet me wel wat. Toen ik hier begon trof ik direct een groep aan die enorm goed met elkaar samenwerkte. Ook coalitie- en oppositiepartijen. Ik weet vanuit andere gemeenten dat dit ook anders kan zijn. Deze raad was de eerste na een fusie, wat een moeilijke en soms ondankbare taak is. Iedereen mag trots zijn op wat er is neergezet.”

De mooiste stem

Hierna werd er stilgestaan bij ieder vertrekkend raadslid. Zo sprak Jantine Dijkstra (D66) de zaal toe door middel van een vooraf opgenomen filmpje. Volgens partijgenoot Klaas de Zwaan was Dijkstra in ieder geval het raadslid met de mooiste stem. De Zwaan: “Een stem die alleen maar zuiverder werd, wanneer je van plan was verbaal de strijd aan te gaan met iemand.”

Misschien wel de meest verrassende vertrekker van het stel was Erik van Doorn van GroenLinks. Van Doorn kreeg minder stemmen dan nummer twee Brigitte van Brakel en aangezien GroenLinks slechts één zetel behaalde is hij zijn plaats kwijt.

Genoten

Volgens Fröhlich verliest de raad met Van Doorn één van zijn beste en markantste leden. Van Doorn zelf viel het afscheid ook zwaar: “Ik had nog zo ontzettend graag vier jaar door gegaan, maar het is niet anders. Ik wil iedereen hier enorm bedanken voor de fijne samenwerking, want ik heb echt genoten de afgelopen drie jaar.”

Bij zowel het CDA als de SGP nam men afscheid van liefst drie raadsleden. Onder hen fractievoorzitter Maria de Jong-Middelkoop van het CDA. Zij wil meer tijd maken voor haar gezien, maar sloot een toekomstige terugkeer in de politiek niet uit. Partijgenoot David Golverdingen gaat eveneens tijd maken voor andere dingen. Golverdingen was acht jaar raadslid en was onder andere belangrijk in het contact met de Molukse gemeenschap.

Nestor van het stel

Dat laatste werd ook benoemd in de afscheidsspeech van de nestor van het gezelschap: Dick den Hertog van de SGP. Den Hertog was ruim 40 jaar acties binnen de lokale politiek. Niet voor niets werd hij dan ook omschreven als een politiek dier.

Den Hertog was al in het bezit van een lintje en dus werd hij op een andere manier onderscheiden. Hij ontving een kunststuk van glas. Den Hertog nam uitgebreid de tijd voor zijn afscheidstoespraak die hij op de voor hem kenmerkende wijze voorzag van de nodige gedichten.

Christel van ‘t Pad van de Partij van de Arbeid werd extra in het zonnetje gezet. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Alle vertrekkende raadsleden

Alle vertrekkende raadsleden op een rij: CDA: Maria de Jong-Middelkoop, Henk van Nieuwenhuijzen en David Golverdingen, SGP: Arie Donker, Ton de Bruijn en Dick den Hertog, ChristenUnie: Jan van Beuzekom en Harry Wolting, D66: Jantine Dijkstra, VHL Lokaal: Hans van den Berg, PvdA: Christel van ’t Pad, GroenLinks: Erik van Doorn, VVD: André van der Leest en Harry van Tilburg (voorheen Lokaal Alert).