Geen Cruyff Court in Arkel; onderzoek naar alternatief

ARKEL • Het is niet gelukt om een geschikte locatie voor een c te vinden in Arkel. Samen met de betrokken partijen gaat de gemeente Molenlanden nu kijken of er een alternatief mogelijk is.

Veel partijen hebben zich ingezet om een geschikte locatie voor een Cruyff Court in Arkel te vinden. Als ‘Voetballer van het Jaar’ in 2019 mocht Frenkie de Jong een plek kiezen voor een Cruyff Court met zijn naam. Allerlei locaties in zijn geboortedorp Arkel zijn toen onderzocht en getoetst op haalbaarheid en draagvlak. De werkgroep, bestaande uit de Cruyff Foundation, gemeente en partijen en inwoners uit het dorp, heeft geconcludeerd dat de realisatie in Arkel niet gaat lukken.

Er werden in de afgelopen jaren vele locaties genoemd waar het Cruyff Court zou kunnen komen: bij het zwembad aan het Hoefpad, Plein 983, het Waardje, het terrein van Betondak en de Trimbaan. Ze vielen allemaal om verschillende redenen af.

Een sportveld zoals een Cruyff Court is niet alleen om te sporten. Het is een sport- en ontmoetingsplek voor jong en oud en daarmee ook een stimulans voor welzijn en gezondheid. En daaraan is wel behoefte in Arkel, blijkt uit de gesprekken in het doorlopen participatieproces. De Cruyff Foundation en de gemeente trokken tijdens de zoektocht naar een locatie samen op met de dorpsraad Arkel en GiGa Molenlanden. Gedurende deze periode zijn ook inwoners bij de werkgroep aangeschoven en heeft het dorp meegedacht tijdens inwonersbijeenkomsten.

Niet voor niks

Wethouder Lizanne Lanser: ‘Het proces dat we samen hebben doorlopen is niet voor niks geweest. Het heeft niet tot een Cruyff Court in Arkel geleid, maar wel inzicht en beweging gebracht. Er is duidelijk behoefte aan meer mogelijkheden voor beweging, sport, sociale activiteiten en ontmoeting voor jong en oud.’

Ondertussen is de gemeente in gesprek met de dorpsraad en Stichting Welzijn Molenlanden. Met elkaar signaleren zij dat extra initiatieven en organisaties die wat kunnen betekenen op het gebied van welzijn in het algemeen in Arkel welkom zijn. Een eerste stap hierin is het vinden van een locatie, waar jeugd en ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Nu de realisatie op zijn eerste voorkeursbestemming Arkel niet gaat lukken, is de Johan Cruyff Foundation opnieuw met Frenkie de Jong in gesprek over een bestemming. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, maar de voorkeur van beide partijen gaat nu uit naar een Speciaal Cruyff Court. Dit is een Cruyff Court die speciaal bedoeld is voor een doelgroep met een beperking. Zo’n Court kan bijvoorbeeld gesitueerd worden bij een instelling voor kinderen met een beperking. Momenteel onderzoeken zij een concrete locatie voor zo’n Speciaal Cruyff Court.