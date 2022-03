Alles wat je moet weten over de Airfryer!

We zijn tegenwoordig steeds meer bezig met gezond eten . Wanneer we het hebben over gezond eten dan is de Airfryer een apparaat dat vaak wordt genoemd.

In dit artikel nemen we je mee langs alles wat belangrijk is om te weten als je aan de slag gaat met de Airfryer!

Wat is een Airfryer?

Wat is het nu precies? De Airfryer is een heteluchtfriteuse die werkt op elektriciteit . Je kunt er in bakken, frituren, roosteren en grillen. De Airfryer maakt gebruik van warme lucht die langs je eten stroomt. Doordat de lucht een vrij hoge temperatuur heeft kun je producten frituren in de Airfryer.

Er zitten natuurlijk nogal wat nadelen aan frituren met de traditionele frituurpan. Het gaat stinken naar vet, het is ongezond en deze is extreem lastig schoon te maken. De Airfryer is hier een goede oplossing voor. Omdat je uitsluitend gebruik maakt van lucht zul je geen olie nodig hebben. Dit betekent dat frieten tot wel 80% minder vet zijn ten opzichte van regulier frituren!

Vragen die iedere beginner heeft

Er zijn een aantal vragen die iedere beginner heeft voor ze een Airfryer aanschaffen. We nemen er graag een aantal met je door.



1. Wat kun je maken in een Airfryer? Heel simpel gezegd, je kunt er eigenlijk alles in maken wat je zou willen. Je kunt bakken, braden, grillen, frituren, roosteren, alles is mogelijk. Je kunt zowel vlees, groente als vis in een Airfryer bereiden.



2. Hoeveel kun je tegelijk in een Airfryer kwijt? Dat is helemaal afhankelijk van het soort Airfryer dat je hebt. Standaard varianten zijn geschikt om rond de twee a drie personen te voorzien van een lekkere maaltijd. In een grotere Airfryer bereid je een maaltijd voor wel vier a vijf personen tegelijk.



3. Heb je accessoires nodig voor een Airfryer? Je kunt een Airfryer prima in gebruik nemen zonder accessoires.



4. Moet je een Airfryer voorverwarmen? Deze vraag klinkt gek, want dat zou je wel verwachten van een apparaat dat eten bereid op basis van hete lucht. Bij de oudere modellen is dit ook noodzakelijk. Alleen bij de nieuwe modellen van Philips is opwarmen niet eens meer nodig!

Baktijden in een Airfryer

In de Airfryer kun je veel verschillende producten bereiden. Maar hoe lang moeten deze nu precies bakken? Dit is per product verschillend. Wat we wel kunnen zeggen is dat je binnen afzienbare tijd een complete maaltijd op tafel zet! Lekker handig als je net thuis komt vanuit je werk en je geen zin meer hebt om te koken. Dan zet je vaak binnen 10 a 20 minuten een gehele maaltijd op tafel!

Wat is de beste Airfryer?

Er zijn behoorlijk wat Airfryers in de test gegaan en er zijn dus behoorlijk wat opties. Je kunt helemaal zelf bepalen welk soort Airfryer je koopt. Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van capaciteit, vermogen en prijs.

Wanneer je alleen woont en af en toe snel een maaltijd wilt kunnen bereiden zonder al teveel poespas, dan zul je aan een kleine Airfryer genoeg hebben. Wanneer je echter iedere avond voor een groot gezin kookt dan is een grotere versie gegarandeerd een betere optie.

Een Airfryer met meer vermogen zorgt ervoor dat etenswaren sneller klaar zijn. Voor iedereen is het natuurlijk een persoonlijke kwestie. Je hebt voor vijf tientjes al een simpele Airfryer en voor 200 Euro heb je de meest uitgebreide Airfryer die je je kunt bedenken. Het gaat er vooral om wat jouw voorkeuren zijn en wat je bereid bent voor een Airfryer te betalen.