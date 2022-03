Angela de Ruiter nieuwe directeur Rivas Beatrixziekenhuis Gorinchem

• Angela de Ruiter is de nieuwe directeur van het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem. (Foto: Marinka de Regt)

GORINCHEM • De raad van bestuur van Rivas Zorggroep maakt bekend dat Angela de Ruiter vanaf 1 juni aanstaande aantreedt als de nieuwe directeur van het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Zij volgt Yolanda Mansveld op die deze functie op interim basis vervult. Momenteel is Angela de Ruiter directeur van Huisarts en Zorg, het samenwerkingsverband van de 75 huisartsen in de regio Gorinchem.

Angela de Ruiter: ‘Vanuit mijn huidige functie bij Huisarts en Zorg werken we al jaren intensief samen met Rivas Zorggroep. Ik zie er dan ook enorm naar uit om nu als directeur van het Beatrixziekenhuis de verbinding verder te versterken tussen alle zorgverleners in de keten. Hierbij heb ik speciale aandacht voor ieders werkplezier. Ik ben er namelijk van overtuigd dat met plezier je werk doen niet alleen inspirerend is voor onszelf, maar ook een positief effect heeft op patiënten.’

Michiel van Roozendaal en Mariëlle Bartholomeus, raad van bestuur van Rivas, zijn zeer enthousiast over de benoeming van Angela. ‘Met haar komst versterken we de samenwerking in de regio. We bevestigen hiermee de koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet en die ook in de Rivas visie voor 2030 een dominante plek heeft. Daarnaast zien we zelf ook uit naar de samenwerking met Angela die we kennen als een warme en verbindende collega’.