Kees van der Staaij komt op bezoek in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op donderdag 10 maart brengt fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP in de Tweede Kamer een bezoek aan Molenlanden.

Hij zal zorgboerderij De Molenhoeve in Streefkerk bezoeken. Ook gaat hij samen met de kandidaten van de SGP langs bij het in aanbouw zijnde Huize Graveland in Bleskensgraaf.

Het programma start aan het begin van de middag in Streefkerk. Vanaf ongeveer 15.00 uur zullen de kandidaten samen met Kees van der Staaij in Bleskensgraaf zijn. Daar zullen ze met elkaar een wandeling maken langs onder andere Huize Graveland. Ook is er gelegenheid om met de kandidaten te spreken.

’s Avonds zal er in Studio SGP Molenlanden ook een videoverslag van dit werkbezoek te zien zijn. Studio SGP Molenlanden is vanaf 19.30 uur te bekijken via de website van SGP Molenlanden. Er zijn gesprekken met gasten, kandidaten en de muzikale omlijsting is in handen van Bart Kruithof uit Nieuw-Lekkerland.