Geen dijkdoorbraak in Bleskensgraaf, wel laagje water op de weg

BLESKENSGRAAF • Op de Heulenslag in Bleskensgraaf is zondagavond géén sprake geweest van een dijkdoorbraak, bevestigt waterschap Rivierenland. Wel stond het water in de Graafstroom zo hoog dat er water over de weg naar de polder stroomde. Maar de situatie vormde geen acuut risico.

In de eerste alarmmelding was sprake van de standaardclassificatie ‘overstroming/dijkdoorbraak’. Loeki den Besten, woordvoerster bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “Het was gelukkig geen dijkdoorbraak, maar er stroomde water van de Graaf over het wegdek richting de polder. Over een stuk van vijf meter. Er was verder geen gevaar en dus is het al vrij snel overgedragen aan bevolkingszorg en het waterschap om het verder af te handelen.”

Niet gek veel aan de hand

Het water staat momenteel in de sloten en riviertjes in de westelijke Alblasserwaard een stuk hoger dan normaal. Lotte Kaatee van het Waterschap Rivierenland legt uit: “Het regent al een paar dagen behoorlijk veel. We zijn bij het gemaal van Kinderdijk als een malle aan het pompen. En hoewel het water er op het laagste punt bij Bleskensgraaf overheen is gekomen, is er zeker nog ruimte voor meer water in de Graafstroom. Het hoogste peil is daar nog niet bereikt. Er is dus niet gek veel aan de hand. Er ligt wat water op de weg en dat zou voor overlast kunnen zorgen voor het verkeer. Dit heeft verder geen invloed op de waterveiligheid in het gebied.”

Het waterschap is intussen al wel enige tijd bezig met een meerjarenprogramma, om de polder toekomstbestendig te maken. Daarin wordt gewerkt aan een goede afvoer van water uit de polder.

