Doe Mee Molenlanden wil openbaar giftenregister

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden zal in de eerste reguliere raadsvergadering na de verkiezingen van 16 maart een voorstel doen voor een zogenaamd openbaar giftenregister. In zo’n register kunnen raadsleden en leden van het college van B&W alle giften die zij ontvangen, laten registreren.

Berend Buddingh’, duo-lijsttrekker van Doe mee! geeft aan: “Transparant zijn in je handelen en melden wanneer je een gift krijgt als politiek vertegenwoordiger en bestuurder dat is eigenlijk niet meer dan normaal. Niet dat we veel giften krijgen, maar laten we daar wel open in zijn. Een openbaar register kan dan vervolgens helpen om het vertrouwen in de politiek te vergroten. Al zal daar nog wel wat meer voor moeten gebeuren.”

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft afgelopen week een zogeheten ‘motie vreemd aan de orde’ opgesteld die door gemeenteraden kunnen worden gebruikt om op hun gemeentelijke website een giftenregister in te richten. Volgens de vereniging staat de integriteit in de politiek onder druk. Zo blijkt dat de verwevenheid tussen overheid en onderwereld steeds groter wordt. Ook is er te weinig aandacht voor integriteit. Bovendien is gebleken dat het bijhouden van een giftenregister veelal niet wordt uitgevoerd of niet publiek toegankelijk is.

Buddingh’: “Die motie zullen we in de eerste reguliere raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad inbrengen. Ik hoop en ga ervanuit dat die ook raadsbreed wordt aangenomen. We vinden het niet logisch om het nog met de oude gemeenteraad te regelen. Het zou een goed statement zijn voor de nieuwe raadsperiode. Transparante en integere politiek.”