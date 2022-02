Muggen; van seizoensgebonden dieren naar een constante plaag

Is onze aardbol aan het opwarmen? Als we verschillende experts mogen geloven, is dat inderdaad het geval. De gemiddelde temperatuur op onze aardbol stijgt mondjesmaat, waardoor we plots met grote gevolgen te maken krijgen.

Recentelijk bleek uit onderzoek dat ook insecten geraakt worden door de klimaatopwarming. Indirect bleek uit dit onderzoek dat óók wij, als mensheid, door de klimaatopwarming én insecten geraakt worden. Er zijn namelijk nog nooit zoveel winterse muggen gezien als in de maanden november en december.

Hoe dat komt? Dit heeft puur te maken met het zachte najaar. Doordat we het in het najaar erg zacht weer was, konden de muggen moeiteloos overleven. Indien het in het najaar echt stevig zou hebben gevroren, zouden de muggen het loodje hebben gelegd. Tot op heden is dat niet het geval, waardoor we in deze winter last van muggen hebben. En hoogstwaarschijnlijk ook blijven houden.

Een constante plaag

In het verleden was het simpel; muggen waren alleen in het voorjaar, in de zomer en in bijvoorbeeld september nog actief. Vanaf dat maand oktober werd het buiten fors kouder, waardoor de muggen uitstierven. In het voorjaar kwamen de muggen echter weer tot leven, waardoor we elke zomer van de nodige muggen last hadden.

Dit is compleet veranderd. Muggen zijn van seizoensgebonden dieren ‘omgetoverd’ naar een constante plaag. Een constante plaag waar we waarschijnlijk komende winters óók last van gaan hebben.

De reden hiervoor is evident; de gemiddelde temperatuur op onze aardbol blijft stijgen. Dat deze stijging erg geleidelijk aangaat, blijkt uit de afgelopen jaren. Een stijging van 0,1 graden per jaar lijkt op zich niet al te erg. Over een tijdsspanne van 20 jaar genomen is dit echter een stijging van maar liefst 2 graden.

Dat betekent dat het in 20 jaar tijd gemiddeld 2 graden warmer is geworden. Niet alleen op warme dagen, maar ook in het najaar en in de winter. Met ‘dank’ aan deze hogere temperaturen zijn de muggen moeiteloos in staat om te overleven. En dus om uit te groeien tot een constante plaag.

Verschillende soorten muggen

Zijn dan echt alle muggen in de winterse periode nog actief? Nee, dat is niet het geval. In de huidige periode zijn alleen de zogeheten steekmuggen actief. Er bestaan nog veel meer andere soorten muggen, maar veel van die muggen zijn in winterslaap.

Zij hebben – in bijvoorbeeld je woning – een aangename verblijfsplek opgezocht. Zodra het weer voorjaar wordt, komen de muggen uit hun verblijfsplek. Vanaf dat moment zijn ze je mogelijk weer tot last. Tót dat moment vormen uitsluitend de steekmuggen een constante plaag.

Tijdens de winterperiode zijn voorzorgsmaatregelen daarom cruciaal. Je kunt hierbij denken aan het ophangen van een klamboe in de woning, aan het plaatsen van horren, aan het plaatsen van een hordeur of aan het opsmeren van DEET. Ongeacht waar je voor kiest, is het advies om de aanwezigheid van muggen niet te onderschatten. Juist in deze winter kunnen we echt veel last van muggen hebben; dat is althans de uitkomst van verschillende onderzoeken.