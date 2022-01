Huiskamer van Ottoland en Goudriaan gaat weer open

OTTOLAND • De Huiskamer van Ottoland en Goudriaan aan de A 94 (Achter het Regthuis) te Ottoland gaat op de donderdagmiddag weer open, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen.

Van 13.30 tot 14.15 uur is er ‘Bewegen voor 60-plussers’ o.l.v. Stan de Groot. Er worden oefeningen gedaan om de spieren soepel te houden en de conditie te verbeteren. Kosten bedragen 12 euro per maand. Info: Dini Resseler via 0184-641769. Vanaf 14.30 uur is er inloop voor een kopje koffie/thee, spelletje of praatje met een vrijwilliger. Van 15.30 tot 16.30 uur is er hulp/ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal voor nieuwe burgers van Molenlanden of bij laaggeletterdheid. Meer informatie: Marianne Bons via 06-15689981.

Ook kan er weer deelgenomen worden aan de gezamenlijke maaltijd om 17.30 uur. Kosten zijn 3 euro per persoon. Aanmelding kan tot uiterlijk één dag van te voren bij Lyda van Leussen via 06-53137754. Voor meer informatie: www.huisvandewaard.nl.