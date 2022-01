Gebruik deze tips om klantloyaliteit van je bedrijf te verhogen

Hoewel al je klanten tellen, zijn het de loyale klanten die het meeste brood op de plank brengen. Her is dan ook niet zo raar dat uit onderzoek is gebleken dat trouwe klanten doorgaans meer uitgeven dan occasionele klanten.

Daarom is het noodzakelijk voortdurend meer klanten aan je onderneming te binden. In dit artikel geven we je drie tips om dit te bereiken.

Betrek je klanten en maak ze onderdeel van je succes

Om de loyaliteit van klanten te vergroten, is het belangrijk hen te betrekken bij de reis die je wilt afleggen. Eén manier om klanten te betrekken is hen altijd een stem te geven. Zorg ervoor dat klachten en complimenten naar behoren worden geëvalueerd en beantwoord, zodat klanten het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord. Je kunt jouw klanten ook meer bij je marketingactiviteiten betrekken door ze er deel van te laten uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan jouw klanten in de schijnwerpers te zetten, en hen aan te zetten tot actie op sociale media en hen aan te moedigen creatief te zijn in combinatie met je merk.

Zorg voor een hoogwaardige klantenservice

Het onderhouden van een sterke relatie met de klant is de belangrijkste taak van je klantendiensten. Het is verreweg het belangrijkste aspect van het opbouwen van relaties, het bevorderen van loyaliteit, het inspireren van klanten om te kopen en ervoor zorgen dat ze opnieuw met je zaken willen doen. Streef er daarom naar elke interactie met de klanten te stroomlijnen en te personaliseren. Dit betekent luisteren naar de klachten, behoeften en wensen van de klant en ervoor zorgen dat zij altijd centraal staan in de bedrijfsprocessen.

Klanten nemen beslissingen op basis van elke interactie met de vertegenwoordigers van jouw bedrijf. Dat betekent dat je jouw team moet trainen in een behulpzame, efficiënte en empathische aanpak in de winkel, aan de telefoon, tijdens chatsessies op het web en op sociale media.

Beloningen voor klanten

Klanten belonen voor hun loyaliteit aan uw bedrijf is de sleutel tot het behouden van hen als trouwe klanten. Overweeg een loyaliteitsprogramma op te zetten dat kortingen, geschenken en exclusieve aanbiedingen aan uw klanten biedt. Loyaliteitsprogramma’s zijn een zinvolle manier om een relatie tussen klanten en uw merk op te bouwen. Het geeft klanten een gevoel van waarde en stelt hen in staat voor u te kiezen bij de aankoop van wat zij nodig hebben.