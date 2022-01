ChristenUnie gaat met ‘Samen Recht Doen’ de verkiezingen in

MOLENLANDEN • De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met de slogan ‘Samen Recht Doen’.

Lijsttrekker Harry Stam: “In het programma laten we zien dat we met elkaar bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat écht telt: wij investeren in zorg voor elkaar, in een gemeente die bondgenoot is van de inwoners van Molenlanden, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.”

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. “Recht doen aan de schepping. Recht doen aan dat kind dat opgroeit in armoede. Wij willen recht doen aan woningzoekenden en aan onze waardevolle lokale economie. We kunnen niet zonder rechtvaardige regels. Maar ook niet zonder de ruimte om daarvan af te durven wijken om iemand weer perspectief te geven. Ruimte voor oplossingen op maat.”

Concreet wil de ChristenUnie dat er voor iedereen een passende en betaalbare woning is, dat kinderen en (eenouder)gezinnen in een kwetsbare situatie de hulp krijgen die nodig is en dat nieuwe en schone energie haalbaar en betaalbaar is, vooral voor mensen met lagere inkomens.

Het volledige verkiezingsprogramma is te downloaden via: www.molenlanden.christenunie.nl/verkiezingsprogramma.