IKK Nieuwpoort-Langerak zoekt projectleden voor Paasconcert

NIEUWPOORT/LANGERAK • Het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak (IKK) heeft het voornemen op 9 april met een online concert het Oratorium ‘Kleuren van genade’ van Josepf Martin uit te voeren.

Daarnaast wordt er muziek gezongen van Bredewout en prachtige andere Passie-en Paasliederen.

De opname van dit concert zal vooraf plaatsvinden. Het koor roept mensen op die graag mee willen zingen en het koor willen versterken als nieuw lid of op projectbasis.

Zowel mannen als vrouwen zijn hartelijk welkom op de repetities, die plaatsvinden in de Koningskerk in Langerak op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur of online thuis te volgen. De desbetreffende muziek krijgt men thuis bezorgd.

De kosten bedragen 50 euro voor een projectlid. Het IKK- lidmaatschap bedraagt 15 euro per maand. Voor inlichtingen en opgave: Joke Bassa via 0183-351372 of via de mail: secretariaat@ikknieuwpoort-langerak.nl.