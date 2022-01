Jouw onderneming laten groeien? Denk dan aan deze tips!

In het grootste deel van de ondernemingen is groei iets dat altijd centraal staat. Dit komt met name door het feit dat groei je binnen de organisatie meer mogelijkheden geeft. Een groei in winst geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om te investeren in nieuwe projecten/ideeën en een groei in personeel geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer werk te verzetten. Zo zijn alle vormen van groei wel te koppelen aan een directe positieve uitkomst, behalve natuurlijk een groei in schuld. Nu klinkt het laten groeien van een onderneming over het algemeen makkelijker dan dat het is.

Juist omdat het een relatief lastig proces is, geven we jou in deze blog enkele tips die de groei er in jouw onderneming in kunnen houden.

Werkplek

Er zijn de afgelopen anderhalf jaar ontzettend veel nieuwe ondernemingen gesticht. Men had veel tijd over doordat er thuis gewerkt werd en de thuisbasis werd in veel gevallen ineens gebombardeerd tot het hoofdkantoor van de nieuw gestarte onderneming. Nu is het runnen van een onderneming vanuit de eigen woning natuurlijk ontzettend veilig. Je draait namelijk weinig vaste kosten en hierdoor durf je al snel wat risicovollere beslissingen te nemen. Ondanks het feit dat het ondernemen vanuit huis uit erg veilig voelt raden we het je toch aan om op zoek te gaan naar een kantoorruimte Amsterdam. Dit geldt natuurlijk al heel snel voor bedrijven die door meerdere mensen gerund worden, maar ook voor eenmanszaken kan een werkplek heel veel rust geven. Je associeert je thuis namelijk niet meer met je werkplek en dit zal je veel rust geven.

Uitbesteden van werk

Een van de belangrijkste tips die wij groeiende ondernemers mee kunnen geven zit hem in het uitbesteden van werk. Dit zal misschien in eerste instantie wat onlogisch voelen. Immers, hoe meer werk je zelf verzet, meer winst je onderaan de streep ook zult overhouden. Toch is dit niet altijd het geval. Er zijn namelijk tal van werkzaamheden die ontzettend veel tijd kosten en niet per se iets bijdragen aan de ontwikkeling van jouw onderneming. Het kan in veel gevallen dan ook uit om deze taken uit te besteden zodat jij je vol kunt focussen op de doorontwikkeling van het bedrijf!