Vier subsidiecheques voor vernieuwende ideeën in Molenlanden

MOLENLANDEN • Wethouder Arco Bikker heeft op donderdag 20 januari vier subsidiecheques uitgereikt aan verschillende ondernemers en organisaties die een subsidieaanvraag deden bij het subsidiefonds Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap van de gemeente Molenlanden.

In 2021 ontvingen in totaal acht initiatiefnemers subsidie waarmee mooie en vernieuwende ideeën uitgevoerd kunnen worden.

Uitreiking

De subsidiecheques werden uitgereikt aan muziekvereniging Kunst na Arbeid voor het project ‘Molenlanden, Muziek en de Oude Hollandse Waterlinie’ (2000 euro), Historische Vereniging Arkel en Rietveld voor het project ‘Wandelen door en rond Arkel (800 euro), stichting Stadsboerderij Vredebest voor het project ‘Toeristisch Informatiepunt Nieuwpoort’ (5000 euro) en Ondernemersvereniging Langerak-Nieuwpoort voor het project welkomstbanieren in het kader van Twin Cities en de Oude Hollandse Waterlinie (2500 euro).

Het subsidiefonds ondersteunde nog meer ideeën: Paspoort Oude Hollandse Waterlinie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, bekendheid supmogelijkheden in Molenlanden van de Supbus, openlucht Theater Dijkleger van Stichting Cultureel Festival Molenlanden en toegankelijkheid Dorpshuis Multistee voor passerende toeristen en recreanten

Subsidieaanvragen

Ook in 2022 is het weer mogelijk om een subsidieaanvraag te doen. Dat kan vóór 1 april of vóór 1 september 2022. De gemeente nodigt organisaties, ondernemers en vooral ook inwoners uit om hier gebruik van te maken. Zo kunnen goede en vernieuwende ideeën op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en landschap gerealiseerd worden. Er kan maximaal € 7500 worden aangevraagd bij het subsidiefonds waarbij wordt gezorgd voor 50% cofinanciering.

Meer informatie is te vinden op: www.molenlanden.nl/recreatie.