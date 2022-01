Gebruik van Bitcoin Prime neemt sterk toe

Uit recente gebruikscijfers blijkt dat het gebruik van Bitcoin Prime ook het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Hoewel het toegenomen gebruik mede toe te schrijven is aan de stijgende interesse in het handelen en beleggen in cryptocurrency, hebben ook veel mensen het gebruiksgemak van deze Bitcoin handelssoftware ontdekt.

De app sluit dan ook volledig aan op het algemene wensen patroon die kenmerkend zijn bij de huidige (hectische) digitale samenleving.

Stijgende interesse in de Bitcoin

De stijgende interesse in het handelen en/of beleggen in de Bitcoin is eenvoudig te verklaren. Veel mensen zijn er immers van overtuigd dat het gebruik van digitale munteenheden (waaronder de BTC) de toekomst van de financiële markt gaat vormen. Daarnaast zijn veel mensen tot inzicht gekomen dat investeren in cryptocurrency erg rendabel kunnen zijn. Om de koersen van de Bitcoin er nogmaals even bij te pakken: in 2021 is de Bitcoin maar liefst 75% meer waard geworden. Als we dit vergelijken met de Nederlandse AEX-index die “slechts” 27% is gestegen, is de stijgende interesse in de Bitcoin goed te verklaren. Het is goed om in dit opzicht direct onder de aandacht te brengen dat de crypto markt zeer volatiel is. De waarde van de verschillende cryptomunten is sterk aan verandering onderhevig en de Bitcoin vormt hier zeker geen uitzondering op. Een gerealiseerde stijging kan resulteren in een veel snellere daling. De keuze om te handelen en/of te beleggen in de Bitcoin, vraagt dan ook de benodigde aandacht voor de koerswisselingen. Uit de praktijk blijkt echter dat lang niet iedereen deze benodigde aandacht hieraan kan geven en dit verklaart mede waarom het gebruik van Bitcoin Prime sterk toe is genomen.

Op welke manier voorziet Bitcoin Prime in een behoefte?

Bitcoin Prime is een geautomatiseerde crypto handelsplatform waarmee het handelen in Bitcoins volledig geautomatiseerd kan verlopen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een AI gestuurd handelssysteem en een grote hoeveelheid technische functionaliteiten om de Bitcoin markt te monitoren. Op deze manier kan het maximale rendement worden gehaald uit de zeer volatiele en dynamische cryptomarkten. De robot makelaars nemen de actieve taken van de inmiddels 200,000 gebruikers wereldwijd over. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat er op het juiste moment op de gewenste manier wordt gehandeld in vorm van het doen van investeringen of juist het verkopen van de Bitcoins. Hiermee wordt direct duidelijk op welke manier Bitcoin Prime voorziet in een behoefte. Het gebruik van de app zorgt voor gemak, maakt het mogelijk om te handelen in cryptogeld zonder kennis in deze materie te hebben en (de belangrijkste beweegreden) zorgt voor meer kans op een hoger rendement.