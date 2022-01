Ludiek coronaprotest: Molenlands Nieuwpoort omgezet naar Belgisch Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de gemeentenaam Molenlanden bij de plaatsnaamborden van Nieuwpoort vervangen door België.

De initiatiefnemers van deze ludieke protestactie tegen de coronamaatregelen verwijzen daarbij naar het feit dat in België veel meer mogelijk was en is wat betreft openingstijden van onder meer winkels en horeca.