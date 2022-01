Gemeente kan bouw groot bedrijfspand aan Peursumsweg 93a in Giessenburg niet tegenhouden

GIESSENBURG • Het gemeentebestuur kan niets doen tegen de bouw van een groot bedrijfsgebouw aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg. Dat deelde wethouder Arco Bikker dinsdagavond mee aan de raadsleden van Molenlanden.

Hij benadrukte de ontwikkeling ‘niet wenselijk’ te vinden. “Maar omdat de aanvraag past binnen het bestemmingsplan op deze locatie, moeten we hiervoor een vergunning afgeven.” Eerder was overigens ook al een aanvraag voor de bouw van een zogenaamde knarrenhof, huizen voor senioren, op deze plek binnengekomen bij de gemeente.

Bikker: “Het ging daarbij om vijftien woningen. We hebben dat naast de prognoses voor Giessenburg en onze woonvisie gelegd. Onze conclusie was dat hier misschien enkele woningen, maar geen vijftien kunnen komen. We zouden ook bij de provincie langs moeten voor goedkeuring en gezien hun terughoudende opstelling was dat een heilloze missie geweest.”

Commissievergadering

De wethouder reageerde dinsdagavond tijdens de commissievergadering op een vraag van Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden), die zich afvroeg of het initiatief binnen het bestemmingsplan paste. Daarnaast kwam namens de omwonenden ook een inspreker aan het woord.

Zij hadden via een ingezonden brief al eerder hun onvrede geuit over de komst van het bedrijfsgebouw van 80 bij 25 meter, waarin 22 units worden ondergebracht. Op het terrein waren in het verleden al meerdere bedrijven gevestigd, die voor de nodige overlast zorgden. “Wij willen een herhaling van dergelijke situaties voorkomen”, schreven de omwonenden in december in een brief aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Maximale ruimte

De Peursumseweg 93a is volgens wethouder Bikker niet de enige locatie waar de mogelijkheid is om een bedrijfspand te realiseren. “Er zijn er in de hele gemeente Molenlanden ongeveer honderd. In het verleden is met het opstellen van de bestemmingsplannen ervoor gekozen ondernemers de maximale ruimte te bieden.”

De raadsleden Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden) en Leo Timmer (ChristenUnie) vroegen hem of het mogelijk was deze andere plannen zo in te perken dat een herhaling van de Peursumseweg 93a niet meer voor zou kunnen komen.

Zeventig miljoen euro

Daar voelde Bikker weinig voor. “Je wordt dan geconfronteerd met een grote hoeveelheid verzoeken om planschade. De kosten daarvan schatten wij in op tussen de vijftig en de zeventig miljoen euro.”

Wat betreft Leo Timmer gaat de wethouder hier desondanks mee aan de slag. “Wij overwegen hiervoor een motie in te dienen om hier opdracht voor te geven. Het hoeft niet in één keer, het kan ook geleidelijk.”

Wethouder Arco Bikker: “Dan moet u hiervoor een budget beschikbaar stellen. Als gemeenteraad zult u zich de vraag dienen te stellen of u een bedrag van deze omvang hiervoor wilt gebruiken.”