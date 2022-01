Oranjevereniging Ottoland plant Anne Frank Boom

OTTOLAND • Oranjevereniging Beatrix in Ottoland plant binnenkort een Anne Frank Boom bij de hervormde kerk.

Hiervoor wordt het plantsoen voor de begraafplaats ter hoogte van de kerk opnieuw worden ingericht. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. Er wordt ruimte gemaakt voor een herdenkingsplek met centraal daarin de Anne Frank Boom.

De oranjevereniging wil met het realiseren van de herdenkingsplek aandacht besteden aan de bevrijding van Nederland; dat stond gepland voor twee jaar geleden, toen dit 75 jaar geleden was.

Kostbaar

‘Omdat Ottoland geen oorlogsmonument heeft, is een plan voor een herdenkingsplek uitgewerkt’, zo laat de Ottolandse oranjevereniging via Facebook weten. ‘Een plek in ons dorp die ons herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en die ons helpt te realiseren hoe kostbaar onze vrijheid is.’

In het Dagboek van Anne Frank wordt de witte paardenkastanje die in de binnentuin van het onderduikadres Het Achterhuis stond een aantal keer genoemd. De boom zelf waaide tijdens een storm in 2010 om. De boom die in Ottoland wordt geplant is een zaailing van deze zelfde boom.

‘In ons dorp komt dus geen monument van steen, maar een levende herinnering die er ieder seizoen en ieder jaar anders uitziet.’