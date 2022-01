CU wil weten hoeveel Oud&Nieuw-schade verhaald is op daders

MOLENLANDEN • De fractie van ChristenUnie (CU) in Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten hoeveel schade rondom Oud&Nieuw er in de afgelopen jaren verhaald is op daders.

De partij reageert daarmee op het bericht van het gemeentebestuur over de schade rondom de jaarwisseling, dat woensdag openbaar werd gemaakt.

Benieuwd

“Ten aanzien van de schade aan gemeentelijke eigendommen wordt opgemerkt dat samen met de politie wordt getracht de schade te verhalen op de daders. Wij zijn benieuwd in hoeverre dat is gelukt de afgelopen jaren vanaf de jaarwisseling 2016/17 tot en met 2020/21”, aldus Pieter van Bruggen van de ChristenUnie.

De schade die in Molenlanden in verband gebracht wordt met de jaarwisseling, is met 24.310 euro iets lager dan vorig jaar, toen er een negatief record gevestigd werd met 25.970 euro schade. De schade tijdens de jaarwisseling bereikte vorig jaar een hoogtepunt, nadat er in de vier jaren ervoor gemiddeld 16.000 euro schade te betreuren viel.

De ChristenUnie wil weten hoeveel van die schade door de daders terug betaald is. En hoeveel de gemeente Molenlanden uiteindelijk met gemeenschapsgeld heeft moeten bijleggen om de schades te herstellen.