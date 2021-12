Molenlanden verlengt garantstellingsregeling evenementen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden verlengt de lokale garantstellingsregeling evenementen tot en met 31 mei 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden heeft dat besloten vanwege de positieve ervaringen tot nu toe en omdat er nog steeds sprake is van onzekerheid voor organisatoren van evenementen. Tijdens de voorgaande periodes hebben verschillende organisatoren gebruik gemaakt van de regeling.

De garantstelling is bedoeld als compensatie voor de (voorbereidings-)kosten van een lokaal evenement, in het geval dat het niet door kan gaan vanwege een door de Rijksoverheid genomen besluit in het kader van de corona regelgeving. De gedeeltelijke garantstelling geldt alleen voor de wat grotere evenementen die gehouden worden tot en met 31 mei 2022 en vanwege Covid-19 maatregelen worden verboden en daardoor moeten worden geannuleerd.

Het gaat daarbij specifiek om de B- en C-categorie. Alle partijen die in aanmerking komen voor de regeling worden hierover door de gemeente geïnformeerd.