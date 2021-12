Molenlanden gaat 2021 extra bomen planten, met hulp van inwoners

MOLENLANDEN • Molenlanden wordt groener met 2021 extra bomen. Samen met Stichting Duurzaam Molenlanden wil de gemeente deze ambitie in de komende drie jaar realiseren. Met hulp van inwoners, want alleen de openbare ruimte is niet voldoende voor dat grote aantal bomen.

Op maandag 20 december werden zes bomen geplant in Oud-Alblas. Hiermee gaven wethouder Teunis Jacob Slob en wethouder Johan Quik ook gelijk het startsein voor deze actie ‘2021 extra bomen’. Voor een symbolisch bedrag kunnen inwoners een boom aanvragen voor in hun eigen tuin.

Ambitie

Binnen de gemeentegrenzen wil de gemeente vanaf nu de extra bomen planten. Wethouder Teunis Jacob Slob van duurzaamheid: “Een gezonde leefomgeving creëren, is een taak die wij als gemeente serieus nemen. Bomen zijn mooi en op verschillende manieren nuttig. Een boom zorgt op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houdt een boom het regenwater langer vast. Met de uitbreiding met 2021 bomen geven we nadrukkelijk invulling aan de klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.”

Bomen zijn waardevol

Huib Glerum van Stichting Duurzaam Molenlanden vult aan: “Een boom in de tuin is ook vooral een beleving. Denk aan de verandering per seizoen: geen fijnere schaduw dan de natuurlijke schaduw van een boom. En een boom is niet alleen mooi groen: denk aan de bloesem in het voorjaar en aan de mooie kleuren in de herfst. En als extra bieden bomen insecten en dieren een thuis.”

Het goede voorbeeld

In de openbare ruimte is niet voldoende om 2021 extra bomen te planten. Wethouder Johan Quik van openbare ruimte: “We hebben de hulp, of anders gezegd de tuinen van onze inwoners echt nodig. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door in iedere kern (minimaal) vijf bomen te planten. Oud-Alblas is de eerste kern en fasegewijs volgende de andere kernen. Het liefst zoeken we naar plekken waar nu vooral stenen liggen. Dan is het effect van vergroening extra groot.”

‘Molenlanden wordt groen. Boom planten? Doen!’, die slogan komt van Ria van Wijngaarden. Als lid van Stichting Duurzaam Molenlanden is zij betrokken bij de actie ‘2021 extra bomen’. Ria: “Wij zien onze rol vooral in bewustwording én om inwoners enthousiast te maken om mee te doen. Iedereen die houdt van groen en plek heeft voor een boom in zijn tuin roepen we op om vooral mee te doen! Op onze website kunnen inwoners zich aanmelden. Dit kan tot en met 15 januari 2022.”

Symbolisch bedrag

Teunis Jacob licht toe waarom inwoners een bedrag betalen voor de boom: “Dat is een bewuste keuze. We vinden het belangrijk om duurzaam met bomen om te gaan. De keuze voor een boom, is ook de keuze om de boom te verzorgen en te laten groeien. Het bedrag staat eigenlijk symbool voor die bewuste keuze: om ook de zorg voor de boom te voelen en te nemen.”

Voor meer informatie, zie www.duurzaammolenlanden.nl/extra-bomen. Hier staat meer informatie over de actie, zoals een overzicht van de bomen. In totaal kunnen inwoners kiezen uit 16 verschillende bomen. Op de website staat informatie over de kenmerken en bijvoorbeeld hoe groot ze worden. Aanmelden kan via de website tot en met 15 januari 2022. Daarna bestelt de gemeente de bomen en organiseert op zaterdag 19 februari een ophaaldag. Inwoners kunnen hun boom dan ophalen bij één de drie gemeentewerven.

Eind 2022 en eind 2023 wordt de actie nog een keer herhaald. Met als resultaat dat eind 2023 Molenlanden echt groener is geworden dankzij 2021 extra bomen.