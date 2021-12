CU wil onderzoek naar woningbouw aan Van Brederodestraat in Giessenburg

GIESSENBURG • De ChristenUnie (CU) in Molenlanden wil onderzoek naar de mogelijkheden voor woningbouw op de locatie waar vroeger de bibliotheek en het onderkomen van Da Capo waren aan de Van Brederodestraat in Giessenburg.

Er waren twee jaar geleden plannen voor een particulier zorginitiatief, maar dat is afgeblazen. De ChristenUnie is benieuwd naar de stand van zaken en zou graag de optie van woningbouw onderzocht willen zien.

De CU weet dat er grote woningbehoefte is onder eenpersoons en kleine huishoudens. Met name voor starters, alleenstaande en senioren. Ook de woonvorm in zogenaamde. ‘hofjes’ voor het toenemend aantal alleenstaanden wordt volgens de CU regelmatig genoemd in de samenleving.

De locatie grenst aan een woningblok voor acht starters/jongeren en twee eengezinswoningen en een aangepaste woning. Daarnaast zijn er koppelkansen om gebruik te maken van de faciliteiten van Brederode’s Hof en is de locatie nabij de dorpskern gelegen. Ook is de locatie wellicht gemakkelijk en snel te ontwikkelen; straten, nutsvoorzieningen, infra, enzovoorts, zijn immers al aanwezig.

De CU vraagt het college of er op deze locatie kansen zijn voor woningen voor alleenstaanden en hoe het college aankijkt tegen het idee om op deze locatie een kleinschalige zogenaamde Hofjes-woonvorm voor alleenstaanden (voor zowel ouderen als jongeren) te (laten) ontwikkelen.