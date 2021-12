OM eist werkstraf tegen man uit Nieuw-Lekkerland die zeventienjarige Arianne doodreed

NIEUW LEKKERLAND • Nog elke dag voelt A.S. uit Nieuw-Lekkerland zich schuldig dat hij de zeventienjarige Arianne doodreed, zegt hij. Dat de aanklager donderdag in de Rotterdamse rechtbank een werkstraf van 220 uur en een geldboete van 500 euro tegen hem eiste, maakte S. niet uit. Hij had een belangrijkere vraag voor de nabestaanden: “Kunnen jullie mij vergeven?”

Het was even na half twaalf ’s avonds toen S. op 20 april 2019 in zijn auto stapte om zijn dochter op te halen bij een vriendin in Hendrik-Ido-Ambacht. Na het intikken van de straatnaam reed hij weg. “De TomTom moest nog satelliet ontvangen, maar daar heb ik niet opgewacht. Na een paar minuten moest ik de keuze maken of ik naar Papendrecht of Hendrik-Ido-Ambacht wilde. Op het moment dat ik naar de navigatie keek, gebeurde het direct.”

Niet gezien

De twee tegemoetkomende fietsers aan de andere kant van de weg op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland heeft de verdachte niet gezien. “Ze moeten in een blinde hoek achter de TomTom hebben gezeten. Dat moet het zijn geweest. Ik heb ze echt absoluut niet gezien.”

Terwijl hij door zijn navigatiesysteem was afgeleid stuurde hij steeds meer naar links richting de fietsers. De voorste, het vriendje van Arianne, kon uitwijken en werd geschampt door het bestelbusje. Maar het zeventienjarige meisje werd frontaal geraakt. Arianne overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Bijzondere ontmoeting

Vier dagen na het ongeluk ging S. langs bij de ouders van het meisje. “Op de dag van vandaag ben ik ontzettend dankbaar dat zij mij hebben toegelaten. Het was de meest bijzondere ontmoeting die ik ooit heb meegemaakt. Er was alleen liefde, ik heb geen boosheid geproefd”, vertelde hij. “Het was goed.”

Samen met haar ouders en haar vriend bracht hij een bezoek aan het opgebaarde lichaam van Arianne. “Ik ben dankbaar dat ik haar heb mogen zien zoals ze was. Ik had alleen het beeld van het ongeluk voor me. Ze was zo mooi. Dat ik daarbij mocht zijn, heeft me enorm geholpen.”

Geen haat of wrok

De moeder en de vriend van Arianne, die ook in de rechtszaal aanwezig waren, lieten een traantje na het horen van die woorden. “Dit is zo’n emotionele ontmoeting geweest ondanks het intense verdriet dat je doormaakt. Tot op heden zijn er geen haat- en wrokgevoelens , zegt de moeder. “Ik kan hem niet de huid volschelden. En mijn man ook niet.” Het drietal knikt instemmend als S. hen vraagt hem te vergeven. “Ja, van ganser harte.”

Naast een taakstraf en een geldboete eiste de aanklager ook een jaar voorwaardelijke rijontzegging. “Het is de angst van elke ouder. Het telefoontje dat er iets met je kind is gebeurd.” Volgens de officier van justitie was er sprake van onoplettend rijgedrag. De fietsers hadden hem wel zien aankomen. “Het is een tragische gebeurtenis die alleen maar verliezers kent. Ook de verdachte gaat gebukt onder het ongeval. Geen enkele straf kan het overlijden van Arianne compenseren.”

Uitspraak in deze zaak is op 22 december.