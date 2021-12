Stichting Werelderfgoed Kinderdijk: meer samenwerken, maar wel volledig zelfstandig

KINDERDIJK • Ondanks aanpassingen op basis van de adviezen van bureau JBR blijft Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) zelfstandig opereren. Via het Bestuurlijk Platform Kinderdijk zijn adviezen vanuit onder meer de gemeenten wel mogelijk, maar die zullen niet bindend zijn. Dat is de opstelling van bestuur en Raad van Toezicht van de SWEK.

“Op basis van vertrouwen verder werken aan een nog betere professionele samenwerking”, zo vat directeur Peter-Jan van Steenbergen deze visie samen. Daarmee blijft de huidige situatie voor het overgrote deel gehandhaafd, overeenkomstig de wens van de stichting. “Wat dat betreft kun je je afvragen welke meerwaarde het rapport van JBR heeft voor SWEK. Wat moet je ermee?”

Desondanks wil de SWEK zeker stappen maken ter verbetering. “Denk daarbij aan onze begroting. Daarin was bijvoorbeeld lastig terug te vinden hoeveel geld er naar het onderhoud van de molens ging. Dat moet duidelijk zijn voor iedereen; we zullen beter moeten gaan vertellen wat we precies doen.”

Transparanter

Van Steenbergen noemt daarnaast de benoeming van leden in de Raad van Toezicht. “Dat kan ook transparanter en meer in overleg met onze partners. We werken nu nog teveel als eilandjes.

Hybride

Tegelijkertijd benadrukt hij dat de inbreng van partners adviserend is en blijft. “Bindende adviezen richting het stichtingsbestuur, dat is helemaal niet onze lijn. Wij gaan bijvoorbeeld zeker niet vragen aan de gemeentebesturen om onze begroting goed te keuren.”

Hij vervolgt: “JBR gaat ervan uit dat we naar een hybride vorm van samenwerking toe moeten werken; maar dat is altijd al de praktijk geweest. De huidige manier van handelen wordt omschreven als ‘laisser faire’. Het lijkt daarmee alsof we nu puur voor onszelf bezig zijn en daarmee doe je de handelwijze van de SWEK echt tekort. We zijn bijvoorbeeld door UNESCO aangewezen als site holder voor het Werelderfgoed. Daar zitten al veel voorwaarden aan vast.”