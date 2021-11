Inleveractie DE-punten voor de Voedselbank

REGIO • In een gezamenlijke actie van Voedselbank Sliedrecht en Lionsclub Alblasserwaard Tablis kunnen in de maand december op verschillende plaatsen weer zegels van Douwe Egberts (DE) ingeleverd worden.

Voedselbank Sliedrecht heeft ook een uitgiftepunten in Bleskensgraaf, in Nieuw-Lekkerland en in Molenaarsgraaf. Zo staan er inleverboxen bij de SPAR in Bleskensgraaf, bij PLUS in Nieuw-Lekkerland en bij de JUMBO in Molenaarsgraaf.

Ook staan er inleverboxen bij Albert Heijn en bij de ingangen van de Hervormde- en de Gereformeerde Kerk in Giessenburg.

Vorig jaar heeft Voedselbank Sliedrecht van Douwe Egberts 1930 pakken koffie voor haar cliënten gekregen (935.000 punten) en dit jaar wil men dat aantal met ieders hulp overtreffen.