Gemeenteraad wil toezicht en gefaseerde budgetuitgifte voor beheerders Slingelandse Plassen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met een getrapte aanpak voor de budgetuitgifte aan de op te richten stichting voor het beheer van de Slingelandse Plassen. Ook komt er een raad van toezicht die een goede samenwerking tussen stichting en gemeente moet waarborgen.

CDA, SGP, Doe Mee en VVD dienden voorafgaand aan het besluit over het raadsvoorstel een amendement (wijziging van het collegevoorstel, red.) in. Het amendement bestond uit enkele voorwaarden voor de stichting in oprichting, die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de Slingelandse plassen. Zo moet het gebied, op wettelijk verplichte uitzonderingen na, het hele jaar publiek toegankelijk zijn.

Verantwoording

Ook de wijze van bestuur en samenwerking tussen de gemeente en initiatiefnemers kwam in het amendement aan de orde. De verantwoording wordt geregeld in een jaarverslag en door de installatie van een raad van toezicht met vertegenwoordiging vanuit het college van de gemeente Molenlanden.

Budgetuitgifte

Het amendement roept ook op tot aanvullende voorwaarden waaronder het budget in delen beschikbaar komt van het op te richten stichtingsbestuur. Het nog beschikbare budget (ca. €825.000) wordt in drie delen ter beschikking gesteld:

• Het eerste deel van €150.000 na goedkeuring van het raadsvoorstel aan het college;

• Een tweede deel van €300.000 na oprichting van de stichting, installatie van de raad van toezicht en na goedkeuring van de gemeenteraad;

• Een derde deel van €375.000 na goedkeuring van het beleggingsprogramma door het stichtingsbestuur en de raad van toezicht.

Jan Arie Koorevaar (CDA): ‘’Wat we hiermee tot uitdrukking willen brengen is dat de Slingelandse Plassen van ons allemaal zijn, dat het gemeenschapsgeld is en dat we dat ook verstandig moeten uitgeven. We zouden het als CDA fijn vinden als we elke keer een update krijgen van de nieuwe initiatieven die ontwikkeld worden. We hebben er heel veel vertrouwen in dat dat goed gaat komen.’’

Wietse Blok (SGP): ‘’Wij denken dat de gemeente in de vorm van een raad van toezicht in een goede toezichtsrol komt. Het gaat hier nou eenmaal om gemeenschapsgeld. De fasering van het bedrag heeft niks met de vertrouwensvraag te maken. Wij als raad zijn gewoon verantwoordelijk voor het budget.’’

Helder en transparant

Mario de Lijster (Doe Mee) sloot zich aan bij de woorden van CDA en SGP en voegde toe: ‘’Ik wil het college en alle direct betrokkenen meegeven: houd zowel het zwemwater als de verdere besluitvorming helder en transparant.’’

Te zwaar

Leo Timmer uitte namens de ChristenUnie-fractie kritiek op het amendement: ‘’Een raad van toezicht-model lijkt ons een wat te zwaar ingezette variant. Verder vinden we de fasering van het geld te specifiek.’’

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) noemde een raad van toezicht eveneens een te zwaar middel: ‘’In deze raad wordt vaak gesproken over de kracht van de samenleving. Een aantal jaren geleden is ervoor gekozen om die samenleving nadrukkelijk te betrekken bij het beheer van de Slingelandse Plassen. De gemaakte keuze om de samenleving bij het beheer te betrekken, betekent voor het college en de raad dat we wat meer op afstand gaan staan. Tijdens de commissievergadering hebben wij geproefd dat de raad daar toch wat moeite mee heeft. Het aspect raad van toezicht in het amendement getuigt daar ook van.’’

De fracties van de ChristenUnie en Progressief Molenlanden stemden uiteindelijk voor het geamendeerde raadsvoorstel, maar gaven nogmaals aan bedenkingen te hebben bij het instellen van een raad van toezicht.

Verworpen

Een amendement van de ChristenUnie en Progressief Molenlanden om een raadsinformatiebrief van 19 november met uitgangspunten voor de op te richten stichting onderdeel uit te laten maken van het raadsbesluit, werd verworpen.