College Molenlanden: geen voorstel plan De Hoeken in Hoornaar voor 1 januari

HOORNAAR • Het lukt het Molenlandse college niet om voor 1 januari de gemeenteraad een voorstel te sturen rond het nieuwbouw- en natuurproject De Hoeken in Hoornaar.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA. ‘Gezien de doorlooptijden rondom de financiering van natuurontwikkelingen, is het niet mogelijk voor 1 januari 2022 een voorstel aan uw raad voor te leggen.’

Daarmee komt de realisatie van dit project steeds meer in de gevarenzone. Initiatiefnemer Arie de Leeuw heeft het gemeentebestuur een keiharde deadline gesteld: voor 1 januari moet er een ja of een nee zijn rond De Hoeken.

Verkoop

Bij een nee of bij het ontbreken van duidelijkheid zet de Hoornaarse ondernemer het terrein in de verkoop. “Dan gaan we de grond verkopen en blijft het waarschijnlijk in gebruik als landbouwgrond”, gaf De Leeuw eerder dit jaar aan.

Uit de beantwoording van de vragen van het CDA komt naar voren dat er momenteel vanuit de gemeente aan wordt gewerkt om De Hoeken aan te kunnen wijzen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). ‘Met deze aanwijzing is (het grootste deel van) de financiering geborgd van de omvorming van de agrarische status naar de natuurstatus van het gebied.’

Nadere informatie

Daarnaast heeft de initiatiefnemer een voorstel ingediend met twee varianten om er nieuwe woningen te bouwen. ‘Voor 1 januari ontvangt uw raad in ieder geval nadere informatie over het opgeleverde resultaat op dat moment.’