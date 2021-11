Derde bezinningsavond CGK Noordeloos

NOORDELOOS • De commissie Bezinningsavonden verzorgt op donderdag 18 november de derde bezinningsavond van het najaar. Het thema voor deze is ‘Onze omgang met de Bijbel’.

De inleiding zal verzorgd worden door Marieke den Butter. Zij heeft samen met haar man als zendingsechtpaar gewerkt in China. Ze moesten China verlaten onder druk van de overheid en werken nu vanuit Thailand. Ze is dit najaar op verlof in Nederland. Ze is moeder van acht kinderen en heeft het mooie boekje geschreven ‘Bijbels bidden voor je kinderen’. De avond wordt gehouden in de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) aan de Noordzijde 1 in Noordeloos en begint om 19.45 uur. Er is ook gelegenheid voor het stellen van schriftelijke vragen.

De avond is ook te volgen via www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A.