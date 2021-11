Alles over de voordelen van linkbuilding? Dat lees je hier!

Linkbuilding, je hebt er vast wel eens van gehoord. Linkbuilding betekent het opbouwen van externe links die naar jouw website linken. Het doel van linkbuilding? Zorgen voor meer verkeer naar jouw website.

In dit artikel kom jij meer te weten over alle voordelen van linkbuilding en hoe Webton jou daarbij kan helpen. Na het lezen van dit artikel weet jij exact wat je te doen staat om meer bezoekers op jouw website te krijgen. Klinkt dit goed? Lees dan vooral verder.

Welke voordelen kun je verwachten als je kiest voor linkbuilding?

Linkbuilding zorgt voor meer bezoekers op jouw website. Linkbuilding is daarom één van de belangrijkste pijlers van SEO. Sommigen claimen zelfs dat dit het belangrijkste onderdeel is. SEO bestaat uit diverse componenten, zoals on page SEO en off page SEO. Linkbuilding maakt onderdeel uit van off page SEO.

Hoe werkt linkbuilding? Websites met een hoge autoriteit, dus websites met een krachtige reputatie, linken naar jouw websites. Hierdoor wordt jouw website in verband gebracht met een krachtige reputatie, waardoor zoekmachines een seintje krijgen dat jouw website ook goed is. Zo stijgt de reputatie van jouw website en kom je hoger in zoekmachines te staan. Dit is wat je uiteindelijk wilt.

Verder profiteer je bij linkbuilding ook van de volgende voordelen:

• Een lagere bounce rate

• Meer conversies

• Een sterkere website

• Een hogere ranking

Een lagere bounce rate vertelt Google dat jouw website de juiste antwoorden geeft op de vragen die gebruikers van Google stellen. Dit is namelijk het doel van Google: een gebruiker heeft een vraag en zij zorgen voor het meest betrouwbare en goede antwoord. Jij zorgt ervoor dat jij met je website degene bent die dat antwoord geeft. Linkbuilding zorgt voor een hogere betrouwbaarheid en daarmee een lagere bounce rate.

Daarnaast zorgt linkbuilding ervoor dat je meer conversies krijgt. Hoe dan? Je website heeft een betere reputatie en staat dus hoger in de ranking. Dit zorgt voor meer bezoekers en dus mogelijk voor meer omzet voor jouw bedrijf. Heb jij een online bedrijf? Dan wil je zoveel mogelijk mensen helpen met jouw producten en/of diensten. Dit doe je door linkbuilding serieus te nemen. Wij kunnen je hierbij helpen.

Wil jij nu direct beginnen met linkbuilding?

Zoals je hebt kunnen lezen is SEO essentieel voor websites. Linkbuilding is hierbij simpelweg onmisbaar. Het is daarom dan nu ook tijd voor actie, want zonder actie te ondernemen kom je nergens. Ga naar: https://www.webton.nl/linkbuilding/. Hier kun jij meer te weten komen over ons en hoe wij al jaren bedrijven helpen om hoger in zoekmachines te komen. Onze bewezen methode, gebaseerd op data, zorgt ervoor dat we structureel jouw website beter vindbaar kunnen maken in zoekmachines. Vervolgens kun jij deze bezoekers helpen met jouw producten of diensten. Surf daarom naar de website en start vandaag nog. Heb je nog specifieke vragen over de voordelen van linkbuilding na het lezen van dit artikel? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!