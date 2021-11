Kunstwerk over legende Beatrijs in water bij Wisboomgemaal: ‘Moet icoon worden voor het gebied’

ALBLASSERDAM/KINDERDIJK • Een nieuw kunstwerk in Kinderdijk, dat later verhuist naar Alblasserdam, moet een belangrijke blikvanger worden en de aantrekkingskracht van het gebied een belangrijke impuls geven. Op vrijdagavond 19 november is de onthulling in het water bij het Wisboomgemaal.

Dat hoopt het bestuur van de stichting ‘Het Wiegje van Beatrijs Kinderdijk’, dat bijna vijf jaar geleden werd opgericht. “We zijn blij dat het eindelijk zover is dat de verbeelding van de legende van het Wiegje van Beatrijs onthuld kan worden”, vertelt voorzitter Elias Gijsen.

Vergelijking

De stichting hoopt dat het in brons gegoten kunstwerk de vergelijking straks kan doorstaan met wereldberoemde standbeelden als Manneke Pis in Brussel en de Zeemeermin in Kopenhagen. “Wij hebben een veel mooier verhaal dan Manneke Pis”, vindt de Alblasserdamse kunstenaar Roel Teeuwen, die het kunstwerk ontworpen en vervaardigd heeft. “Die kat springt natuurlijk niet zomaar heen en weer.”

Volgens de legende spoelde tijdens de St.Elisabethsvloed van 19 november 1421 bij een dijk in een dorp dat nu Kinderdijk heet, een wieg aan. In de wieg lag een kindje, Beatrijs geheten. Er was ook een kat die de wieg, door heen en weer te springen, in evenwicht hield en zo het leven redde van de baby.

Geen poeslief verhaaltje

Roel Teeuwen: “Maar we willen met de verbeelding van de legende geen poeslief verhaaltje brengen, maar het drama van het bijna verdrinken.” En de strijd tegen het water en de gevolgen van klimaatverandering zijn elementen die erin terug komen.

Met een in het water drijvend driedimensionaal kunstwerk wordt aan de legende vormgeven. Het kunstwerk is door Roel Teeuwen met natuurlijke materialen opgebouwd. Daarvan is een bronzen afgietsel gemaakt dat kan drijven op het water doordat er onder het kunstwerk een drijver is gemaakt.

Opdrijvend vermogen

“We moesten een opdrijvend vermogen generen en tegelijk moest het kunstwerk heen en weer kunnen wiegen”, legt Dirk Hamer uit. Hij is binnen de stichting verantwoordelijk voor de techniek van het kunstwerk en kreeg hulp van IHC Kinderdijk bij het berekenen van het benodigde drijvende vermogen voor het ongeveer 500 kilo zware kunstwerk.

“Het was een lastig scheepsbouwkundig probleem, maar we zijn erin geslaagd om door wind, water en getij de beweging een rol te laten spelen in de visuele beleving van deze legende”, vervolgt Dirk Hamer.

Spectaculaire onthulling

Het kunstwerk van de verbeelding van de legende van het Wiegje van Beatrijs wordt op vrijdagavond 19 november onthuld bij het Wisboomgemaal in Kinderdijk. De officiële handeling wordt verricht door Jaap Smit, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland.

“Bij een spectaculair beeld hoort natuurlijk een spectaculaire onthulling”, belooft Adri Maat. Hij is binnen de stichting verantwoordelijk voor de sponsoring. Omdat het rond half zeven, kwart voor zeven al aardig donker is, zal er een lichtshow zijn. Verder treedt een theatergroep uit Dordrecht op die een speciaal stuk geschreven heeft over het wiegje van Beatrijs. Verder treedt de jonge zangeres Faela op, bekend van de Voice Kids. Ook muziekvereniging Excelsior Alblasserdam is te horen. Alle molenaars zijn uitgenodigd, evenals alle inwoners van het dorp Kinderdijk.

Baai in de rivier

Als de nieuwe woonwijk op het Kloosterrein gerealiseerd wordt, verhuist het kunstwerk overigens naar een baai in de rivier De Noord, waar het een meter of tien uit de kant komt te staan. “Daar hoort het. We zijn blij met de gastvrijheid van de SWEK en het tijdelijke onderkomen bij het Wisboomgemaal, maar de echte locatie is natuurlijk langs de rivier De Noord.”

Het is nog niet bekend wanneer de verhuizing van het kunstwerk zal zijn, dat hangt af van de snelheid waarmee het woningbouwplan ontwikkeld kan worden. “Het project hoeft niet helemaal af te zijn voordat het kunstwerk verhuisd kan worden, maar het moet natuurlijk geen rommeltje zijn. De omgeving moet er wel representatief uitzien.”

Intussen hoopt het stichtingbestuur dat het kunstwerk meer aandacht zal krijgen dan alleen vanuit Alblasserdam, Kinderdijk of de regio daaromheen. Extra mensen dus naar Kinderdijk. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam verwacht echter ook weer niet direct dat er door het kunstwerk extra verkeersdruk zal ontstaan richting Kinderdijk. “Maar we hopen zeker dat het een icoon zal gaan worden voor deze regio.”