Inwoners Kinderdijk kunnen mening geven over vergunningparkeren

KINDERDIJK • Inwoners van Kinderdijk kunnen via een onderzoek hun mening geven over het vergunning parkeren in hun dorp.

Sinds vorig jaar september is het vergunningparkeren ingevoerd. De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam zijn benieuwd hoe de inwoners van Kinderdijk deze maatregel ervaren hebben. De online vragenlijst invullen kan tot 31 oktober.

Als dank voor het invullen van de vragenlijst, verloten de gemeenten vijf tassen met lekkers van Bakkerij Stam.