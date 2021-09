Jeugdbrandweer Arkel viert feest: 50-jarig jubileum

ARKEL • De jeugdbrandweer van Arkel heeft vorige week zaterdag het vijftigjarig bestaan gevierd met een uitje naar de Kurenpolder in Hank, waar vlotten werden gebouwd, geklommen in een klimpark, gezwommen en lekker gebarbecued.

“Het was heel gezellig zaterdag!”, reageert Stephan Jansen. Hij is hoofdjeugdleider bij de jeugdbrandweer van Arkel. In de praktijk betekent dit dat hij aanspreekpunt is en de administratie voor z’n rekening neemt. Behalve het dagje uit was er ’s avonds ook een ontmoeting met oud-jeugdleden die doorgestroomd zijn naar de brandweer. Ook de vroegere jeugdleiders waren welkom. “We hebben het gezellig gemaakt en sterke verhalen verteld”, aldus Stephan.

De 55-jarige Arkelaar is onlangs gestopt als brandweerman, maar mag dan nog vijf jaar doorgaan als jeugdleider. “Ze wilden het graag en ik vind het leuk”, vertelt Stephan, die sinds 2004 bij de brandweer zit en sinds 2006 jeugdleider is.

Prachtige kweekvijver

“Het is een prachtige kweekvijver. Ongeveer 30 procent van de jeugdleden stroomt door naar de brandweer. Dat is een mooi percentage! Misschien jammer van degenen die niet doorstromen, maar zij hebben in de jaren bij de jeugdbrandweer ook een goede tijd gehad, waarin ze veel geleerd hebben.”

“Want de jeugdbrandweer is een goede teamsport. Je kunt de klus alleen klaren met elkaar. Iedereen moet helemaal meedoen. Bij voetbal kan je er een paar in je team hebben die de kantjes ervan aflopen. Dan speel je gewoon een ander aan die het goed kan. Maar bij de jeugdbrandweer kan dat niet. Iedereen is even belangrijk en hard nodig.”

Altijd plaats

De jeugdbrandweer van Arkel telt zestien leden. Ze zijn afkomstig uit Hoornaar, Arkel, Noordeloos, Hoogblokland, Schelluinen en Giessenburg. Er zijn twee ploegen: junioren van 11 tot 15 jaar en aspiranten van 16 tot 18 jaar. Na hun 18e kunnen ze doorstromen naar de brandweer. Met tweemaal acht leden zitten de beide ploegen helemaal vol. Stephan: “Maar er gaan er altijd weer een paar af en elk jaar bereiken sommigen de leeftijd van 18 jaar. Daarom is er eigenlijk altijd wel plaats voor nieuwe leden.”

De huidige ploeg bestaat uit 13 jongens en 5 meiden. “Dat is een derde van het totaal en een mooi aantal”, vindt de hoofdjeugdleider. Hij hoopt dat ze blijven, want bij de groep volwassen brandweerlieden is geen enkele vrouw.

Jongens en meiden

“De meisjes doen net zo hard mee als de jongens. Ze krijgen geen speciale behandeling en dat hoeft ook niet. De meiden kunnen net zo goed sjouwen en alle andere dingen doen als de jongens. Na afloop zijn ze allemaal bezweet en hebben ze een rood hoofd. Bij de jeugdbrandweer zitten is een goede oefening, waarbij ze bovendien leren om samen te werken in een team en doelen te bereiken.”

Geregeld worden er wedstrijden en kampioenschappen gehouden. In het verleden gebeurde dat met enkele teams die nu in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zitten. “Zij zijn daardoor verhuisd naar de provincie Utrecht. De jeugdbrandweer daar heeft eigen wedstrijden op het programma staan en het werd voor hen daardoor te druk om ook nog met ons wedstrijden te houden. Wij moeten daarom zelf even kijken hoe we onze wedstrijden het komende jaar gaan organiseren.”

De oefenavonden van de jeugdbrandweer van Arkel zijn op maandagavond. Elke ploeg oefent een uur. Belangstellenden om een kijkje te nemen zijn welkom. Het is dan wel handig om van te voren even te bellen of te mailen voor een afsprak, want soms oefent de jeugdbrandweer ergens op locatie. Stephan Jansen is bereikbaar via stephan_jansen@planet.nl of 06-29324168.