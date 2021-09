Bibliotheek en gemeente Molenlanden bieden hulp aan ouderen bij corona toegangsbewijs

MOLENLANDEN • Omdat het aanvragen van het corona toegangsbewijs en het gebruik ervan niet voor iedereen vanzelfsprekend is, organiseert Bibliotheek Aanzet volgende week drie inloopspreekuren.

Vrijwilligers van Stichting Welzijn van de gemeente Molenlanden helpen samen met collega’s van de Bibliotheek mee om inwoners wegwijs te maken. Inwoners kunnen op het spreekuur hulp krijgen bij het downloaden van de Coronacheckapp of het printen van een papieren coronatoegangsbewijs.

Er zijn drie ochtenden waarop het extra digitaal inloopspreekuur wordt gehouden in de bibliotheek aan de Margrietstraat 12: maandag 27 september, woensdag 29 september en donderdag 30 september, telkens van 10.00 tot 12.00 uur.

Zelf meenemen

Mensen die hulp nodig hebben, moeten zelf hun DigiD-gegevens meenemen (gebruikersnaam en wachtwoord). Uiteraard vullen inwoners de DigiD-gegevens zelf in.

Bibliotheek AanZet zorgt ook voor papieren instructies. Deze worden op alle vestigingen neergelegd.

Lizanne Lanser, wethouder gemeente Molenlanden: “Er wordt veel gevraagd aan inwoners om mee te kunnen doen. Ook waar het gaat om het corona toegangsbewijs, dat je vanaf zaterdag nodig hebt. Goed om te zien dat we naar een voorbeeld uit de gemeente Rotterdam, afgelopen dinsdag al snel de handen op elkaar hebben gekregen om deze inloopspreekuren voor elkaar te krijgen. Ook wijzen we onze inwoners via nieuwsbrieven van PCOB, gemeentepagina en social media op de inloopspreekuren en andere mogelijkheden.”

Hulp uit de omgeving

“Mensen die moeite hebben om de coronapas te downloaden moeten ook niet schromen om hulp te vragen bij een naaste. Ook in hun omgeving zijn er vaak mensen die hen graag willen helpen; een buurvrouw, een (klein)kind, in de kerk en bijvoorbeeld een hulp thuis. Zo niet, dan helpen we hen graag op weg.”

De gemeente houdt tevens in de gaten of er veel vraag is naar hulp. “Zo kijken we of er nog meer nodig is dan informatie geven en inwoners helpen op de eerste spreekuren.”

Vanaf 25 september wordt op veel plekken een corona toegangsbewijs gevraagd. Onder andere in theaters en andere culturele instellingen, musea, verenigingen en in de horeca.