Historische proeverij in Lexmond tijdens Open Monumentendag

LEXMOND • Beleef de Geschiedenis houdt zaterdag 11 september een historische proeverij op Lakerveld 142 in Lexmond. Alle geïnteresseerden zijn van 11:00 tot 16:00 uur welkom om gratis te komen kijken, proeven en ruiken. Ook zal er aandacht besteed worden aan de historische bloemen- en kruidentuin.

De jeugd kan zich vermaken met het puzzelen van scherven, een kleurplaat of zich verkleden als een middeleeuws figuur.

Wat gaat er gebeuren?

Beleef de Geschiedenis wordt gerund door Gerti de Koeijer. Na het succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar weer open monumentendag georganiseerd. Maak kennis met het bedrijf en de eeuwenoude boerderij. Een deel van het terrein wordt toegankelijk om rond te kijken en te ervaren.

Alle activiteiten zullen buiten plaatsvinden, er zal een stuk terras zijn. Iedereen is welkom om een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen. Daarnaast zijn er verschillende andere leuke historistische producten te koop.

Verder zal er uitgebreide informatie te lezen zijn in de flyer over de boerderij en het terrein.

Sap uit de hoogstamboomgaard

Ook stichting de Batsburgh, vernoemd naar de eeuwenoude boerderij, zal aanwezig zijn op deze dag.

Stichting De Batsburgh zet zich in om geschiedenis samen te beleven. Want het is belangrijk om zo inclusief mogelijk te zijn. Met het project van ‘pluk tot pak; hoe fruit verbindt in de strijd tegen voedselverspilling,’ blijft de hoogstamfruitboom in de belangstelling, wordt er aandacht besteed aan voedselverspilling en mensen worden met elkaar verbonden tijdens een gezellige buitenactiviteit.

Dit project is in 2020 van start gegaan, mede dankzij de gemeente.

Net als vorig jaar wordt er ook fruit gedoneerd aan de voedselbank. Het grootste deel van het overige fruit zal geperst worden tot sap. Met de verkoop van het sap wil de stichting hier een levensvatbaar project van maken.

De historische boerderij is te vinden op Lakerveld 142 in Lexmond. Bezoekers wordt aangeraden om op de fiets te komen. Het is echter ook mogelijk om met de auto te komen en deze nabij de boerderij te parkeren.

Kom proeven, en ontdek wat men eeuwen geleden at en welke geschiedenis de boerderij te vertellen heeft.