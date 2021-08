Primeur voor Molenlanden met duurzame bouwtechniek

MOLENLANDEN/NIEUW-LEKKERLAND • Molenlanden is de eerste gemeente in Nederland waar de duurzame betonballon-methode is toegepast in de wegenbouw. In de afrit naar een nieuw parkeerterrein aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is een onderdoorgang gemaakt.

Hierbij is gebruik gemaakt van beton en een opgeblazen ballon. Bij deze bouwmethode worden minder materialen gebruikt wat een reductie van de CO2-uitstoot oplevert.

Vernieuwend en duurzaam

Wethouder Johan Quik: “Mooi dat voor de nieuwe afrit in Nieuw-Lekkerland een methode is gebruikt die vernieuwend is en vooral ook duurzamer dan andere meer traditionele bouwtechnieken. Zo worden bij de realisatie van deze afrit minder materialen gebruikt wat een reductie van CO2-uitstoot oplevert. Deze aanpak sluit dus mooi aan op het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente.”

Ballon

Bas Uyland van BetonBallon licht de innovatieve werkwijze toe: “We maken gebruik van beton en een opgeblazen ballon. Vergelijkbaar met papier-maché, maar dan in het groot en met andere materialen. De mal voor de tunnel wordt gevormd door een grote, sterke ballon op te blazen. Hierop komt stalen wapening en onder hoge druk wordt het beton hier tegenaan gespoten. Na het uitharden van de beton laten we de ballon leeglopen, zodat er een betonnen schil overblijft. In de bouwwereld is deze methodiek niet nieuw, maar tot nu toe enkel toegepast bij de bouw van woningen en kantoren. Wél nieuw is de toepassing in een civiel kundig werk, dus waar verkeer overheen rijdt. Molenlanden heeft wat dat betreft de Nederlandse primeur.”

Stan Uyland van BetonBallon vult aan: “We hebben de eerste tunnel van 20 meter lang in Nederland met succes gerealiseerd. In het algemeen besparen we met deze techniek tot 50% Beton, tot 70% staal en hebben tot 60% minder CO2 uitstoot. Onze tunnels zijn mooi qua vormgeving, duurzaam en snel. Wij hebben genoten van de samenwerking met alle betrokken partijen.”

Meer partners

Vanaf de voorbereiding en bij de realisatie is Marco van Leeuwen van RPS als adviseur betrokken. Marco van Leeuwen: “Door de gewelfvormige vorm van de BetonBallon-constructie is de wanddikte minder dik dan normaal. De nieuwe afrit vanaf de dijk is opgebouwd met licht ophoogmateriaal om zo min mogelijk zettingen te krijgen. En daardoor past deze constructie zo goed bij deze afrit.”

Wouter de Kuiper van De Kuiper Infrabouw: “Als aannemer van het project ‘afrit parkeerplaats Nieuw-Lekkerland’ werkten we graag mee aan deze primeur. Innovatie en duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Deze kans past daar goed bij.”

Rijkswaterstaat volgt de pilot met veel belangstelling. Leon Hombergen van Rijkswaterstaat: “Ook wij hebben een duurzaamheidsopgave en de Betonballon geeft nieuwe inpassingsmogelijkheden. Daarom zijn wij erg geïnteresseerd in de rapportage met meetgegevens en leerervaringen van deze pilot.”

Planning

Na uitharding van het beton van de onderdoorgang wordt de afrit verder afgewerkt. De start van de aanleg van het parkeerterrein staat dit najaar gepland. Bouwverkeer maakt gebruik van de nieuwe afrit, zodat de overlast voor inwoners aan de westrand in Nieuw-Lekkerland beperkt blijft. Alles is erop gericht om in het voorjaar van 2022 het parkeerterrein in gebruik te nemen.

Parkeerplaats

De afrit met onderdoorgang geeft vanaf de Lekdijk toegang tot een parkeerterrein voor campers en bussen aan de westrand van Nieuw-Lekkerland. De start van de aanleg van het parkeerterrein staat dit najaar gepland. Bezoekers van het molengebied Kinderdijk kunnen dan vanaf 2022 gebruik maken van dit parkeerterrein. Het parkeerterrein bestaat uit 88 parkeerplaatsen, waarvan 30 voor bus/touringcars en 58 voor campers.